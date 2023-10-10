蔡英文談與北京互動 陸學者：迴避一中都是空談

總統蔡英文10日發表雙十國慶演說，在兩岸部分，談及願與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道，強調「和平是兩岸的唯一選項」，但大陸學者認為，若迴避了「兩岸同屬一中」這個政治基礎，蔡任何涉及兩岸的言論，都只是「空中樓閣」。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，演說的字裡行間中，並沒有讓人感受到「兩岸同屬一中」的意涵，而這正是當前兩岸關係發展最大的癥結點。

李振廣說，蔡英文強調和平、對等，實際上符合兩岸所有人的期待，大陸也希望透過和平方式解決台灣問題，但對大陸而言，關鍵是「站在什麼樣的基礎上」，若是抱持著「兩國」概念的話，那對發展兩岸關係是不現實的，還是要「說清楚、講明白」。

上海東亞研究所助理所長包承柯說，蔡英文在通篇講話裡，繼續迴避了「兩岸同屬一中」這個問題，過去馬英九執政時期，國民黨接受九二共識、兩岸同屬一個中國，因此才有了「維持現狀」這個說法，如今蔡英文雖也稱「維持現狀」，實際上她卻是改變了兩岸共同政治基礎、改變一中框架，拒不承認九二共識，甚至還提出「兩岸互不隸屬」一說，被大陸定位為新「兩國論」。

包承柯說，就陸方立場，只要接受九二共識、兩岸同屬一中，雙方就可以談，大陸也不會反對台灣發展民主，而是反對民進黨所做的分裂行徑，只要追求台獨的話，「兩岸之間絕不會有和平，這是大陸一再強調的」。

至於蔡英文此次談話，是否相較過去釋出更多善意，包承柯認為，從任期來看，蔡很難在後續的幾個月裡做出實質性的舉動，因此她的演說內容，除了繼續迴避一中外，提出的種種「橄欖枝」，可能也是為下台後鋪路、拓展空間，而非真正有意願要改變兩岸關係現狀。

李振廣說，蔡在演說中談到了種種期望、前提、程序，就陸方而言，「如果是站在兩岸同屬一中的基礎上，這些都很容易達到，但如果是持兩國論，這些就很難了」。

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