鄉民逆風挺「標示不實」 張麗善：政府巧立名目真的對嗎？

雲林縣衛生局日前在縣內查獲3家連鎖火鍋店使用產地標示不實的豬肉片，卻有民眾認為「只是標示不實，又不是不能吃，為什麼要製造恐慌？」縣長張麗善今天對此回應「這樣對嗎？」直指執政黨巧立名目，編造「實質轉型、校正回歸」等名詞魚目混珠，加上前陣子進口蛋誤標日期等事件，形同政府在「主導欺騙」才會讓人無法分清楚是非對錯。

國內近期食安事件連環爆，包括進口蛋保存期限誤標、液蛋涉洗產地等，上周桃園市查獲美國冷凍豬前腿肉製造的豬火鍋肉片，外包裝標示原產地加拿大（豬肉）涉標示不實，雲林縣衛生局稽查小組也追查到轄內3家火鍋店使用同批肉品，消息一出引發不少消費者緊張，有人痛批「什麼才是真的！」也有人認為並非不能吃下肚，反過來指稱「何必製造恐慌」。

張麗善聽聞直搖頭指出，執政黨在遇到這些事件無法交代清楚，也沒說明究竟對民眾會不會造成傷害，事實就是從美國進口的豬肉、從巴西進口的雞蛋本應按食安法規確實標示產地，但政府卻主導大家欺騙，「只要進口到台灣分切，就可以實質轉型變成國產豬肉」，這樣真的對嗎。

張麗善表示，縣府為保護消費者飲食安全，2020年9月她責成農業處、衛生局推出「零瘦肉精聯盟」，從飼料廠到畜牧場、屠宰場、分切加工廠等生產路徑，全程經過零瘦肉精規範嚴格查察，目前通過認證的牧場達419家，縣內的祥圃實業、嘉楠食品、和榮意食品、台全珍豬、春豐食品等業者也均通過縣府認證。

雲林縣是養豬大縣，目前畜養逾160萬頭豬隻，張麗善說，她第1任期甫上任便遇到非洲豬瘟疫情，當下即立刻禁止廚餘養豬，生、熟廚餘經南亞資源回收廠、化製廠製成「雲溉肥」有機肥料提供給社區農園、友善耕作農民使用。

「此時回歸來看，這才是最能取信消費者的機制」張麗善說，雲林縣肉品市場成立「雲饗豬」品牌規廣國產豬肉，接下來規畫推出「雲饗豬聯盟」，針對小豬農透過屠宰場屠宰的每1隻豬，都需先拔豬毛送檢，確認符合縣府規範，藉此強化把關生產鏈。

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