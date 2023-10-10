蔡總統：潛艦國造終於做到 中華民國國力變強了

今天是中華民國112年國慶，蔡英文總統發表任內最後一次國慶講話，她說，潛艦國造是歷經30年，不同政黨總統都想實現的夢想，現在終於做到了。

蔡總統表示，闊別三年，終於脫下口罩，齊聚在此，共度國家的慶典。回首三年來辛苦的防疫之路，彷彿那段路走得很遙遠。然而，有另一條艱辛的路，走了30年。

蔡總統說，就在上個月底，潛艦國造的第一艘原型艦下水了。在完成後續的測試後，這艘海鯤軍艦預計2025年正式服役。潛艦國造是歷經30年，不同政黨的總統，都想實現的夢想。現在，我們做到了。從無到有，踏出這一步需要無比的勇氣。要扛住壓力，要突破瓶頸，要頂住流言蜚語，只要稍有猶豫，就會失敗。但是，我們終於做到了。我們的國防自主再跨出一大步，國軍不對稱戰力再向上提升；我們更再次展現，守護中華民國台灣的決心。她相信，全世界更會認同，海鯤軍艦是為了守護區域和平穩定而破浪前行。

蔡總統指出，這正是中華民國立足台灣74年來，之所以可以屹立不搖的精神。面對特殊的國際處境和瞬息萬變的挑戰，我們不前進就會倒退；不奮進努力，就無法掌握自己的未來和命運。

蔡總統說，這七年多來，國際及區域的政經情勢複雜多變，加上百年大疫與極端氣候，在在挑戰民主國家中，政府治理的韌性機制；也挑戰民主社會中，人與人的信任基礎。她從未忘記對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛。感謝台灣人民，總是能用團結戰勝恐懼，用包容化解仇恨，用民主克服挑戰。

蔡總統表示，婚姻平權法案通過已經四年。感謝反對者的包容，成就了一個讓全世界羨慕的台灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家的國度。深深感謝全體軍公教夥伴的諒解。為了讓年金的財務能夠永續，一起完成過去無法做到的年金改革，也讓政府的財政更有餘裕，來照顧下一代。

蔡總統說，她要謝謝勞工朋友的體諒。雖然，還沒走完年金改革的最後一哩路，但從2020年起，陸續編列了2670億元預算，撥補勞保基金。她期盼，下一階段勞保財務的改革，能夠在穩定的財務基礎上、在社會的理性對話中，凝聚共識、穩健進行。與此同時，政府連續八年調漲基本工資，並以所累積的經驗為基礎，提出最低工資法草案，送交立法院審議。蔡英文沒有忘記要照顧勞工的承諾。

蔡總統表示，感謝在台灣不同角落，這樣溫暖投入推動社宅的朋友。七年多來，在起步階段的困難中前進，並且奠定基礎；如今，社會住宅運動，逐漸卸下標籤，成為社區的正向力量；8年20萬戶的目標，將在2024年底達成。居住正義這條路仍然漫長，但經過這幾年的經驗累積，相信未來一定可以在正確的道路上加速前進。

蔡總統說，剛接任總統時，台灣電力備轉容量率，曾經最低只有1.64%。但這七年多來，大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年迎來了轉捩點，讓綠電的總發電量，首度超越核電。現在，陽光愈強，氣候愈炎熱，就愈不用擔心午後缺電。在傍晚的尖峰時段，備轉容量率也能夠維持在7%到10%的穩定狀況。

蔡總統表示，我們在跟時間賽跑，克服種種困難，一步步實現能源轉型。面對世界急起直追2050淨零轉型的目標，台灣的再生能源發展、儲能網絡建構，和電網韌性強化，只能快，不能慢，更不能走回頭路。

蔡總統說，除了推動改革，過去七年多，政府在劇烈變遷的兩岸及國際情勢，傾全力發展經濟，厚實國力，照顧人民，確保國家安全，穩定兩岸情勢，爭取國際支持。經過全體國人七年多的努力打拚，台灣的經濟，不僅展現強大的韌性，更成為驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，中華民國的國力變強了。

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