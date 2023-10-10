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任內最後一次國慶講話 蔡英文提中華民國5次、台灣37次
蔡英文總統今天以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題，發表國慶講話，演說過程提到中華民國五次，中華民國台灣兩次，與往年差不多，但是提到最多的還是台灣，總共提到37次。
國慶與總統就職典禮致詞時，如何使用中華民國或者台灣，成為外界解讀的政治密碼。去年蔡總統發表國慶講話，總共提到中華民國三次，中華民國台灣三次，台灣51次。
2021年國慶，蔡總統國慶講話，內容總共提到中華民國六次，中華民國台灣三次。
2018年是蔡總統首度在國慶演說出現中華民國台灣字眼，出現兩次；另外講了四次中華民國。
2017年國慶演說，蔡總統提到中華民國六次。
2016年蔡總統執政後，首次國慶演說，提到中華民國三次。
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