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任內最後一次國慶講話 蔡英文提中華民國5次、台灣37次

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統國慶典禮發表談話。記者林澔一/攝影
蔡英文總統國慶典禮發表談話。記者林澔一/攝影

蔡英文總統今天以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題，發表國慶講話，演說過程提到中華民國五次，中華民國台灣兩次，與往年差不多，但是提到最多的還是台灣，總共提到37次。

國慶與總統就職典禮致詞時，如何使用中華民國或者台灣，成為外界解讀的政治密碼。去年蔡總統發表國慶講話，總共提到中華民國三次，中華民國台灣三次，台灣51次。

2021年國慶，蔡總統國慶講話，內容總共提到中華民國六次，中華民國台灣三次。

2018年是蔡總統首度在國慶演說出現中華民國台灣字眼，出現兩次；另外講了四次中華民國。

2017年國慶演說，蔡總統提到中華民國六次。

2016年蔡總統執政後，首次國慶演說，提到中華民國三次。

中華民國台灣 國慶 蔡英文

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