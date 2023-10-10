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國慶宋、柯到場藍營不出席 宋著中華民國生日快樂背心

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中華民國112年國慶大會今在總統府前舉行，不過前總統馬英九不滿國慶使用「Taiwan National Day」拒出席，國民黨主席朱立倫也未現身，而台灣民眾黨主席柯文哲（圖左三）、親民黨主席宋楚瑜（圖右二）則到場。記者／曾原信攝影
中華民國112年國慶大會今在總統府前舉行，不過前總統馬英九不滿國慶使用「Taiwan National Day」拒出席，國民黨主席朱立倫也未現身，而台灣民眾黨主席柯文哲（圖左三）、親民黨主席宋楚瑜（圖右二）則到場。記者／曾原信攝影

中華民國112年國慶大會今天在總統府前舉行，這次是蔡英文總統任內最後一次國慶大會，前總統馬英九不滿國慶使用台灣國慶日（Taiwan National Day）拒出席，國民黨主席朱立倫也未現身，台灣民眾黨主席柯文哲、親民黨主席宋楚瑜和時代力量主席王婉諭，及數名民進黨立委都到場觀禮，宋楚瑜更穿著「中華民國生日快樂」背心全程參噢。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，過去民進黨立委也沒有參與馬英九執政時的國慶，這次國慶在英文名稱、視覺意象等都弱化中華民國的角色與象徵，沒有針對國慶出席與否召集立委，但包括國民黨15縣市首長聯合升旗等，大家都有各自活動表達對中華民國最大祝福與敬意。

日華議員懇談會會長古屋圭司在日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部翡翠騎士表演後，與日華議員懇談會成員以及民進黨、民眾黨、時代力量立委等一起遊行，但國民黨立委沒有參加。

日華議員懇談會和立法院台日交流會，包括日本國會議員和民進黨、民眾黨、時代力量立委等在國慶進行聯合遊行，但沒有國民黨立委出現在遊行中。記者程遠述／攝影
日華議員懇談會和立法院台日交流會，包括日本國會議員和民進黨、民眾黨、時代力量立委等在國慶進行聯合遊行，但沒有國民黨立委出現在遊行中。記者程遠述／攝影

國慶 國民黨 宋楚瑜 柯文哲

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