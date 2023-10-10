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批蔡總統繞彎偷渡搞台獨 馬英九：拒為台灣國慶日背書

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
批蔡總統繞彎偷渡搞台獨，馬英九：拒為台灣國慶日背書。記者游明煌／攝影
批蔡總統繞彎偷渡搞台獨，馬英九：拒為台灣國慶日背書。記者游明煌／攝影

前總統馬英九今天到基隆與市長謝國樑、市民在海洋廣場參加升旗典禮，雖然下雨，但大家熱情不減。馬英九致詞說，今年沒有去總統府參加國慶大典很難過，批蔡總統「繞彎偷渡」，搞台獨的小動作，他拒絕為這種台獨的路線背書，「我不要為台灣國慶日背書」，這不但違憲，而且為台灣的兵凶戰危又添幾分。

馬英九說，蔡英文政府把國慶日的英文名稱改成台灣國的國慶日，台灣是我們的家園，他問台下民眾「我們國家的名字叫做什麼？」民眾大喊「中華民國。」馬英九說，「大家都知道嘛！」

馬英九表示，蔡為什麼要在這個時候，把國家的名字改成台灣呢？我們不是不愛台灣，但台灣是台灣，中華民國是中華民國，這一定要弄清楚。他今年特別沒有去總統府參加國慶大典，他也很難過，他參加了40年為何不去呢？因為「我不要為這種台灣國慶日的稱呼來背書」，這不但違憲，而且為台灣的兵凶戰危又添幾分。

馬英九還說，蔡總統過去3年有幾件事情他非常不滿意，蔡說中華民國和中華人民共和國雙方各不隸屬，她覺得這樣講很好，但這是違憲的，憲法增修條文第11條明文規定，中華民國的台灣地區和大陸地區都是中華民國，她兩次總統就職2016、2020都有說要遵守憲法，但她做到了嗎？老百姓都看在眼裡，她要求大家遵守憲法，怎麼自己講出這種話呢？

馬英九批評，蔡英文違背了對選民的承諾，危害了台海安全，枉顧國人福利，是一個對我們非常不利、不負責任的作法。為了子孫的未來，他今年拒絕出席台灣國慶日的典禮，他反對這種「繞彎偷渡」，拒絕為台獨的路線背書，不要搞這種台獨的小動作。

謝國樑感謝馬前總統在他競選時曾五度來基隆為他助選，這一分恩情永生難忘，今天邀請他參加升旗典禮，是因為基隆今年是全國有最多國旗的縣市之一；他上任已把基隆打造成行人友善安全的城市，還有很多座室內兒童樂園。

馬英九 國慶

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