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蔡總統細數政績 中華民國臺灣當共識

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統蔡英文10日發表演說，強調「中華民國臺灣」已經成為台灣人民的主流共識。（中央社）
總統蔡英文10日發表演說，強調「中華民國臺灣」已經成為台灣人民的主流共識。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「自信沉穩、國家前進，讓世界因臺灣而更好！」總統蔡英文於10日發表任內最後一次國慶演說，強調她上任後，堅守「四個堅持」，使「中華民國臺灣」已經成為2300萬人民的主流共識，她並列舉潛艦國造、婚姻平權、社會住宅、加薪與產業轉型等政策，強調她執政下讓台灣愈來愈好。

驕傲展示政績

蔡總統首先驕傲的指出，潛艦國造在歷經三十年，橫跨不同政黨的總統，從無到有，終於實現，第一艘原型艦在上個月下水，也預計在2025年正式服役，這展現守護中華民國臺灣的決心。

蔡總統接著歷數政績說，在執政七年多來，通過婚姻平權法案，讓臺灣成為人人都可以幸福成家的國度；而為了讓年金財務能夠永續，總統感謝軍公教夥伴諒解以推動年金改革；政府也努力照顧勞工朋友，撥補勞保基金，連續8年調漲基本工資，及提出《最低工資法》草案。

向2050淨零目標前進

此外，在推動社宅及能源轉型方面，8年20萬戶社會住宅的目標，將在2024年底達標，並持續努力逐步落實「居住正義」。政府也全力推動能源轉型，終於在去年讓綠電的總發電量首度超越核電，並持續往「2050淨零轉型」的目標邁進。

蔡總統強調，除了逐漸落實各項改革，政府也推動如「六大核心戰略產業」、投入基礎建設等帶動國內產業轉型升級的政策，因此近幾年臺灣的GDP規模已大幅成長，且在近年全球經濟停滯及通膨局勢下，臺灣的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值，以及維持相對穩定的物價。

強調4個堅持

蔡英文說，政府翻轉了過度依賴單一市場的狀況，從對美國的出口金額翻倍成長、對新南向國家的出口亦創史上新高、強化與歐洲鏈結等，讓臺灣成為全球供應鏈重組中的關鍵角色。

「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。」蔡總統強調，政府自2016年以來，始終信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」：「不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服」，與全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定。

蔡總統強調，「中華民國臺灣」已經成為2300萬人民的主流共識。這個共識，匯聚了不同族群的歷史情感，和74年來福禍與共的體認。它更代表，我們會為了團結、為了守護國家、為了捍衛民主自由的生活，願意走近彼此，創造最大的公約數。

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婚姻平權 蔡英文

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