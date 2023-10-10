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今與朱立倫見面談2024輔選？韓國瑜回應了
高雄市前市長韓國瑜表達願協助促成在野整合。國民黨主席朱立倫今天受訪時透露，已邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，協助2024大選；並在今天與韓見面討論輔選事務。韓國瑜辦公室低調回覆，目前無多餘評論；並代轉韓國瑜祝賀「今天是中華民國國慶日，祝中華民國國運昌隆。」
朱立倫今上午在中央黨部升旗典禮前受訪表示，韓國瑜是國民黨重要成員，前段時間他有邀請韓國瑜擔任副主席，希望一起協助2024大選，也請韓國瑜多跟柯文哲、鴻海創辦人郭台銘聯繫。至於韓國瑜是否答應，朱說，要尊重韓國瑜的回答。
不過，韓辦稍早回覆，韓國瑜今天都是不公開行程，有關副主席一事及兩人會面的相關訊息，並非由韓國瑜及辦公室對外發出，韓辦目前並無多餘評論。
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