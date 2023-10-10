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苗栗縣首次舉辦國慶升旗 鍾東錦：我們是很勇敢的中華民國派

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府與救國團合作，今天國慶日在苗栗市貓裏山公園辦理升旗典禮， 場面熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府與救國團合作，今天國慶日在苗栗市貓裏山公園辦理升旗典禮， 場面熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府過去只有舉辦元旦升旗典禮，今年首次辦理國慶升旗典禮，縣長鍾東錦今天上午高喊，「我們都是很勇敢的中華民國派」，大家應該以中華民國為榮，就是中華民國的國民，不應該因為有黨派、有顏色，變成不太敢說出來。

苗栗縣政府與救國團合作，今天國慶日在苗栗市貓裏山公園辦理升旗典禮，安排藝文表演及摸彩抽獎等活動，吸引大批民眾參加，立委徐志榮、陳超明及多名鄉鎮市長、縣議員等參加，揮舞國旗慶祝中華民國生日。

鍾東錦指出，參加升旗典禮是很勇敢的中華民國派，要大聲喊出來以中華民國為榮，大家是中華民國的國民，不應該因為有黨派、有顏色，變成不太敢說出來，他一向是非常勇敢，「我覺得我們就是中華民國派」。

他說，國慶日的當下，世局變化、動盪不安，國家領導人應該要有很好智慧，讓兩岸相處更融洽，讓國家更安定，這是非常重要的工作，好在4年可以投一次票，他相信也會用智慧投出最好的團隊。

鍾東錦並舉孟子「親親而仁民，仁民而愛物」，期勉縣府團隊跟鄉親換位子想一下，協助解決困難，尤其他看到中央的政策，對農地不太友善，苗栗縣有80%以上山坡地，農地受到很多限制，希望立委幫農地再喊喊冤，不然苗栗縣的開發會受到很多的影響，希望開發以後，可以邁入觀光及科技大縣，讓鄉親有更好的就業機會，農民有更好的收入。

他表示，苗栗縣有永和山及鯉魚潭水庫，同時提供新竹市區及大台中地區用水，另外，去年台灣電力公司通霄發電廠，因其他電廠改機組及降電量，通霄電廠是全台發電量第一名的電廠，苗栗縣對國家及台灣做出很大的貢獻，包括地方稅及國稅有400億元，但苗栗縣的總歲出去年才250億，歲入是270億，去年還債20億元，所以苗栗是光榮、是驕傲的，苗栗縣是客家大縣，希望苗栗鄉親以身為苗栗人及客家人為榮，並以中華民國派為榮。

苗栗縣政府與救國團合作，今天國慶日在苗栗市貓裏山公園辦理升旗典禮， 場面熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府與救國團合作，今天國慶日在苗栗市貓裏山公園辦理升旗典禮， 場面熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府與救國團合作，今天國慶日在苗栗市貓裏山公園辦理升旗典禮， 場面熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府與救國團合作，今天國慶日在苗栗市貓裏山公園辦理升旗典禮， 場面熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影

苗栗縣 鍾東錦

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