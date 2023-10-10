影／國慶彰化升旗 王惠美舉以巴衝突為例籲「總統選對人」

彰化縣各界今天上午舉辦雙十國慶升旗典禮，縣長王惠美致詞時表示，從俄烏戰爭和剛剛發生的以巴衝突，我們一定要強化我們的國防，有堅強的戰力，才可以防範戰爭來襲，明年的總統大選是「戰爭」與「和平」的選擇，我們一定要選出一位能確保兩岸和平、避免戰爭的總統出來，「總統選對人，咱才會幸福一世人」。

彰化縣各界今天上午八時在彰化市延和公園舉辦國慶升旗典禮，全場圍繞國旗元素的布置供民眾拍照打卡留念，約有3000名民眾扶老攜幼參加，各自拿著小國旗舞動，喜氣洋洋，高喊「中華民國生日快樂」，除縣長王惠美及主辦的救國團彰化縣團委會主委楊曜聰外，民進黨籍立委黃秀芳、彰化市長林世賢及行政院顧問邱建富等人都到場，不分藍綠慶祝國慶。

縣長王惠美帶領大家唱國歌及主持升旗儀式，在致詞時表示，這100多年來，中華民國創造了政治與經濟的奇蹟，在政治上，歷經多次的體制改革、總統民選、政黨輪替等，於經濟上，從農業社會轉型成高科技為主傳統產業為輔的產業經濟型態，大家同心同德，貫徹始終，一起打造出來的台灣奇蹟，光耀我們引以為傲的「中華民國」。

王惠美話鋒一轉指出，在建國112年的關鍵時刻，我們也面臨重要的抉擇。大家看到俄烏戰爭和剛剛發生的以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯衝突，我們一定要強化我們的國防，「勿恃敵之不來，正恃吾有以待之」，有堅強的戰力，才可以防範戰爭來襲。但我們也不願意見到我們的國家淪為戰場，更不願意見到我們的子弟親人流血，所以，明年的總統大選是「戰爭」與「和平」的選擇，我們一定要選出一位能確保兩岸和平、避免戰爭的總統出來，「總統選對人，咱才會幸福一世人」。

王惠美等人還與10位國慶出生的壽星，一起切蛋糕為國家及壽星們慶生。 彰化縣各界今天上午在彰化市延平公園舉行雙十國慶升旗典禮，還邀請國慶日出生的壽星切蛋糕，與中華民國同慶。記者劉明岩／攝影 彰化縣各界今天上午在彰化市延平公園舉行雙十國慶升旗典禮，估計約有3千人參加，現場旗海飄揚，由縣長王惠美帶領大家唱國歌。記者劉明岩／攝影 彰化縣各界今天上午在彰化市延平公園舉行雙十國慶升旗典禮，估計約有3千人參加，現場旗海飄揚。記者劉明岩／攝影 彰化縣各界今天上午在彰化市延平公園舉行雙十國慶升旗典禮，估計約有3千人參加，現場旗海飄揚，由縣長王惠美帶領大家唱國歌及主持升旗。記者劉明岩／攝影 彰化縣各界今天上午在彰化市延平公園舉行雙十國慶升旗典禮，還邀請國慶日出生的壽星切蛋糕，與中華民國同慶。 彰化縣各界今天上午在彰化市延平公園舉行雙十國慶升旗典禮，估計約有3千人參加，現場旗海飄揚，由縣長王惠美帶領大家唱國歌及主持升旗。記者劉明岩／攝影 彰化縣各界今天上午在彰化市延平公園舉行雙十國慶升旗典禮，估計約有3千人參加，很多民眾一起拍照，十分興奮。記者劉明岩／攝影

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