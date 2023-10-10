影／國慶兩樣情 激情中帶感傷 藍營國旗飛揚 馬英九、張麗善哽咽含淚

全台各地今天慶祝雙十國慶，藍營執政縣市旗海飛揚，國民黨總統參選人侯友宜及前總統馬英九等人與上萬民眾出席新北市國慶典禮，頗有與中央互別苗頭之意。新北民政局表示，今年人數是歷年之最，合計各區參與總人數逾4萬人。

中華民國112歲生日，有激情、有感傷。新北市政府升旗典禮時，馬英九一度眼眶泛淚，開口大唱國歌，展現愛國情操。雲林縣政府舉辦升旗及路跑活動，雲林縣長張麗善致詞時哽咽說，先烈在篳路藍縷中建立中華民國，卻因政黨輪替使社會變了調，希望大家記住這一刻，留住感動，改變風氣。

台北市長蔣萬安沒出席中央的國慶大會，留在台北市政府前廣場與市民一同國慶升旗。蔣萬安表示，市民朋友不分年齡、族群、性別，都來參加市府辦的國慶活動，我們都非常開心，市民一起響應。歡迎所有市民朋友來參與市府辦的國慶活動，用自己的方式來熱愛中華民國、歡慶國慶、表達這分心。

新北市民廣場上午8時舉行國慶升旗，不少民眾7時不到就到場等候，現場人山人海、旗海飄揚，最特別的是由中和區退伍憲兵展開特製長18公尺、寬12公尺大國旗，廣場迴廊也布滿副六號國旗及萬國旗旗串，發送小國旗近5000面，以及以各種國旗元素裝扮的民眾，整個會場被國旗包圍，令不少民眾相當感動。

開場由林口國中熱舞社、緬甸歸僑協會擺夷舞表演，並由南山高中儀隊擔任升旗手、台灣之光穀保家商棒球隊領唱國歌；代理市長劉和然也率各局處首長、民意代表與民眾齊唱國歌、國旗歌，大家熱情揮動手上小國旗，高喊「中華民國雙十國慶快樂」、「中華民國安居樂業」、「中華民國團結有我」等。劉和然表示，慶祝中華民國雙十國慶，今年特別將新北市打造成國旗城，凝聚彼此共識，互信、互諒，串連各地共好。

民政局長林耀長說，今各區也自辦升旗典禮，更融入在地特色，像平溪就施放天燈祈福、萬里區搭配1.2公里健走、汐止區有原住民舞蹈、石門區更請出特色人偶。

民政局表示，今年市民廣場人數來到1萬人，比起去年6000人多不少，規模是歷年之最，合計各區自辦升旗總人數突破4萬人。限量的5000面小國旗、2000分活力蔬果包都早早就被民眾領完。

民眾洪先生說，他住在新店，很懷念小時候家家戶戶10月都掛國旗的愛國情懷，今天特別和家人到市民廣場共襄盛舉，ㄧ同慶祝雙十國慶，找回當時的感動。

活動後，侯友宜也在現場與民眾們熱情互動，沿路吸引不少民眾要求合照，市府局處長也一起大合照，為侯加油，讓市民廣場及市府大樓內氣氛相當熱絡。 國慶升旗活動結束後，現場仍人山人海，國民黨總統參選人侯友宜也留下來與民眾互動，吸引不少民眾上前拍照。記者李成蔭／攝影 新北市新店區也自辦升旗典禮，眾多民眾及里長到場參與。圖／新店區公所提供 新北今年國慶升旗典禮由台灣之光穀保家商棒球隊領唱國歌。圖／新北市政府提供

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