破千人擠爆升旗典禮 張善政：我們要捍衛國旗的意義

桃園市政府今天在府前廣場舉辦升旗典禮，現場擠滿上千民眾，眾人揮舞國旗場面壯觀，還有許多民眾帶著穿著國旗的毛孩參加，十分吸睛。市長張善政活動前看到有女童全身青天白日滿地紅裝扮，還特地邀請女孩共同上台，純真模樣讓大家笑開懷。張致詞表示，相信國旗是不分黨派都應堅守的核心價值，「我們要捍衛我們國家，捍衛國旗代表的意義。」

市府升旗典禮由新興高中啦啦隊、樂儀隊熱鬧開場，並邀請前職棒球星「森林王子」張泰山擔領唱，與新興高中合唱團、民眾一起唱國歌。今早不到8點，府前廣場聚集大批民眾，除各地市民不遠千里而來，也有超過1000位民眾線上報名參加，現場熱鬧非凡。

張善政在活動開始前，發現台下有女童穿著紅衣、手拿國旗，頭上戴著紙杯製成的「國旗帽」，立刻徵得女童母親同意，邀請小妹妹一起上台致詞，萌樣融化人心。

張表示，今年國慶市府以「光輝十月、榮耀桃園」為主題，在全市各地廣布國旗，府前廣場升旗典禮超過1500個報名名額開放後也馬上秒殺，不分藍綠議員出席典禮更讓人感動，市府10月安排眷村文化節等活動，希望讓大家感受今年10月真的跟以往不一樣。

張說，100多年來中華民國非常辛苦，終於在台灣站穩腳步，沒有前人犧牲奉獻，就沒有安居樂業的台灣，雖然民主國家，大家對國家藍圖有不一樣意見，但國旗是不分黨派都應堅守的核心價值，在國旗底下可以克服萬難，團結讓中華民國往前邁進。

升旗典禮結束後，張善政和張泰山一起體驗線上升旗小遊戲，兩手並用比賽升旗速度，過程笑聲不斷。多位民眾也牽著毛孩，搶著和市長合影留念。其中4歲的狗狗「莫莉」身披國旗、戴著護目鏡，相當吸睛。台灣毛孩守護協會理事長理事長王卉倫透露，莫莉1隻小腿曾重傷，留下一道深深的疤痕，所幸在細心照顧下，如今充滿活力。

今天典禮一度出現插曲，會後不久，1位73歲觀禮民眾疑似血糖過低、頭暈不適，跌坐在地。市長張善政、副市長王明鉅、衛生局長劉宜亷等人知情後馬上前往關心，所幸婦人意識清醒、沒有大礙，後續送往聖保祿醫院觀察。 桃園市政府升旗典禮由新興高中啦啦隊、樂儀隊熱鬧開場，並邀請前職棒球星「森林王子」張泰山擔領唱。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府升旗典禮吸引上千人參加，市長張善政牽著全套國旗衣的女孩上台致詞。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府升旗典禮結束後，市長張善政和前職棒球星張泰山一起體驗線上升旗小遊戲，兩手並用比賽升旗速度。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府升旗典禮吸引上千人參加，市長張善政和太太張琦雅連袂出席。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府升旗典禮吸引上千人參加，市長張善政和太太張琦雅連袂出席。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府升旗典禮由新興高中啦啦隊、樂儀隊熱鬧開場，並邀請前職棒球星「森林王子」張泰山擔領唱。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府升旗典禮一度發生婦人昏倒的插曲，市長張善政、副市長王明鉅、衛生局長劉宜亷立刻前往關心。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府升旗典禮由新興高中啦啦隊、樂儀隊熱鬧開場，並邀請前職棒球星「森林王子」張泰山擔領唱。記者朱冠諭／攝影

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