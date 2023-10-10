雲林國慶千人參加升旗 張麗善批：政黨輪替就變了調

慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，吸引上千人參加，縣長張麗善致詞時一度哽咽「先烈在畢路藍縷中建立中華民國」，卻因政黨輪替使社會變了調，她希望大家記住這一刻，留住感動，改變風氣。

雲林縣訂定今年為低碳生活年，國慶日當天結合路跑，張麗善說，上千人齊跑，目地除推廣運動發展，也讓大家盡情展現熱情與活力，其中有不少鄰近地區的民眾是為了代言人「黃金戰士」陳致遠而來，成了另類粉絲見面會。

張麗善8點率領全員高唱國歌與國旗歌，會後致詞時表示，台灣在政黨輪替後，含有中國文化的歷史被去中國化，社會氛圍變調，論理道德淪喪、是非不分，為了喚起國人道德意識，雲林縣109年開始倡議四維、禮義廉恥的品格教育，也領先全國出版品德教育教材，讓孩子知道如何感恩、尊重與孝順，深植人最重要的根本。

張麗善進一步透露，雲林縣正從農業大縣翻轉成有文化歷史的縣市，縣府目前正在編撰縣志，觀光方面也設立雲東、雲西風景區，明年將在古坑鄉草嶺石壁「竹創森園區」舉辦世界竹博覽會，包括有世界竹會論壇、竹博覽會等活動。 慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，縣長張麗善（中）頒獎予10公里前三名跑者。記者陳苡葳／攝影 慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，吸引上千人參加。記者陳苡葳／攝影 雲林縣國慶活動結合路跑，有上千人參加，其中還有不少鄰近地區的民眾是為了代言人「黃金戰士」陳致遠（前排左一）而來。記者陳苡葳／攝影

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