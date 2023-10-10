快訊

徐巧芯再爆第七段音檔打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

花蓮一待12年走不了！簡守信刀鋒帶情，一雙整形妙手為病患回春

他怨手機螢幕都是「圓角螢幕」狂遮視線？引共鳴激內行人曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林國慶千人參加升旗 張麗善批：政黨輪替就變了調

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，吸引上千人參加。記者陳苡葳／攝影
慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，吸引上千人參加。記者陳苡葳／攝影

慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，吸引上千人參加，縣長張麗善致詞時一度哽咽「先烈在畢路藍縷中建立中華民國」，卻因政黨輪替使社會變了調，她希望大家記住這一刻，留住感動，改變風氣。

雲林縣訂定今年為低碳生活年，國慶日當天結合路跑，張麗善說，上千人齊跑，目地除推廣運動發展，也讓大家盡情展現熱情與活力，其中有不少鄰近地區的民眾是為了代言人「黃金戰士」陳致遠而來，成了另類粉絲見面會。

張麗善8點率領全員高唱國歌與國旗歌，會後致詞時表示，台灣在政黨輪替後，含有中國文化的歷史被去中國化，社會氛圍變調，論理道德淪喪、是非不分，為了喚起國人道德意識，雲林縣109年開始倡議四維、禮義廉恥的品格教育，也領先全國出版品德教育教材，讓孩子知道如何感恩、尊重與孝順，深植人最重要的根本。

張麗善進一步透露，雲林縣正從農業大縣翻轉成有文化歷史的縣市，縣府目前正在編撰縣志，觀光方面也設立雲東、雲西風景區，明年將在古坑鄉草嶺石壁「竹創森園區」舉辦世界竹博覽會，包括有世界竹會論壇、竹博覽會等活動。

慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，縣長張麗善（中）頒獎予10公里前三名跑者。記者陳苡葳／攝影
慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，縣長張麗善（中）頒獎予10公里前三名跑者。記者陳苡葳／攝影
慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，吸引上千人參加。記者陳苡葳／攝影
慶祝國慶日，雲林縣政府今天在縣府前廣場舉辦國慶升旗及路跑活動，吸引上千人參加。記者陳苡葳／攝影
雲林縣國慶活動結合路跑，有上千人參加，其中還有不少鄰近地區的民眾是為了代言人「黃金戰士」陳致遠（前排左一）而來。記者陳苡葳／攝影
雲林縣國慶活動結合路跑，有上千人參加，其中還有不少鄰近地區的民眾是為了代言人「黃金戰士」陳致遠（前排左一）而來。記者陳苡葳／攝影

張麗善 雲林 國慶

延伸閱讀

颱風小犬雲林8萬戶停電 張麗善籲電線地下化

停電超過8萬戶動員400多名人力 雲林今下午終於全數復電

北港老塗獅「白鶴獅陣」國慶演出 展現台灣獅力與美

雲林沿海停電第四天／供電不穩已非首次 張麗善要求電線全面地下化

相關新聞

徐巧芯再打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

國民黨台北市議員徐巧芯再爆第七段「郭璽音檔」，內容中可以聽出郭璽對韓籍翻譯小強一系列如何申請公司、欺騙媒體等交戰守則，強...

邀韓國瑜任副主席！朱立倫：今天會見面討論輔選

雙十國慶，國民黨今天早上7點舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫今天受訪時表示，前段時間有邀請高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨副主席，...

破千人擠爆升旗典禮 張善政：我們要捍衛國旗的意義

桃園市政府今天在府前廣場舉辦升旗典禮，現場擠滿上千民眾，眾人揮舞國旗場面壯觀，還有許多民眾帶著穿著國旗的毛孩參加，十分吸...

影／巨幅國旗旗海飄揚 馬朱侯參加新北升旗典禮

新北市112年國慶升旗典禮，今天上午8時在新北市民廣場及新北市各區同步舉行，前總統馬英九與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參...

嘉市雙十升旗典禮 市長黃敏惠領跳「火肌舞」迎國慶

慶祝雙十國慶，嘉義市政府上午於經國新城舉辦升旗典禮，典禮前市長黃敏惠帶領著市民一起跳嘉義專屬「火肌舞」熱身操，黃敏惠表示...

高雄市府未辦升旗典禮 國民黨自己辦左營萬海飄揚好壯觀

今是國慶日，高雄市府未辦升旗典禮，但在左營果貿社區卻是國旗旗海飄揚，國民黨高市黨部今在此舉辦升旗典禮，國民黨三位立委參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。