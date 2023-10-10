快訊

徐巧芯再爆第七段音檔打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

花蓮一待12年走不了！簡守信刀鋒帶情，一雙整形妙手為病患回春

他怨手機螢幕都是「圓角螢幕」狂遮視線？引共鳴激內行人曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐巧芯再打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯再公布「郭璽音檔」。本報資料照片
國民黨台北市議員徐巧芯再公布「郭璽音檔」。本報資料照片

國民黨台北市議員徐巧芯再爆第七段「郭璽音檔」，內容中可以聽出郭璽對韓籍翻譯小強一系列如何申請公司、欺騙媒體等交戰守則，強調「實際上RUN這家公司的還是我…」不斷要韓籍翻譯安心，「你在擔任翻譯過程中，認識的這些朋友…你也沒有說謊，因為在翻譯過程中認識遲顧問。」

徐巧芯貼出的影片檔案中，先以郭璽上政論節目，被媒體人問及，「你（郭璽）要把Joey那家公司借給池顧問使用，再去招標？」郭璽回說，「不是，你要投標…」、「等於我把這家公司讓你們用，你們只要把負責人變更就好，我是這樣建議…」。

隨後，徐巧芯釋出音檔打臉。音檔中，郭璽說，「這家公司你（韓籍翻譯）是名義上的董事長，對外發表說是韓國的一位華僑，回來幫這些技協申請了一家公司。」「你們有一個半月時間把這個Proposal（計畫書）寫好，你呢，就把你的身分證，交給影本交給Joey，Joey會幫你刻一個木頭章。」

韓籍翻譯回說，「所以我聽起來要離開SI，比較方便去…」郭璽說，「你現在可以辦手續，你把身分證明天就…交給joey，就影本…實際上RUN這家公司的還是我，然後你呢只是掛在那，怕被媒體說，誒？這家公司是誰，都會挖出來…」。

聽到媒體這關鍵字，韓籍翻譯擔心說，「我這樣會不會媒體攻擊」，郭璽說，「你完全不用害怕，你只是…你到時候講說，我只是為了幫我韓國朋友，成立了這家公司。」

韓籍翻譯仍追問，「媒體很可怕，那你怎麼知道，因為我是船廠工作的，你怎麼知道這是技協過來的？」郭璽則回，「因為你說，你在擔任翻譯過程中，認識的這些朋友。」韓籍翻譯接話，「然後就是聘請這些顧問…」郭璽強調，「你也沒有說謊，因為在翻譯過程中認識遲顧問，所以你都是說事實，我們盡可能讓事實…」

音檔：

郭璽 徐巧芯 身分證

延伸閱讀

國艦國造事件遭質疑 馬文君正面回應

徐巧芯再爆錄音揭潛艦「陰陽合約」 郭璽：名目是水面艦 實則潛艦

不滿徐巧芯違法公開密錄的音檔 郭璽揚言下周提告

口述揭郭璽「140億元到時是我們的」徐巧芯證實未曝光音檔

相關新聞

徐巧芯再打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

國民黨台北市議員徐巧芯再爆第七段「郭璽音檔」，內容中可以聽出郭璽對韓籍翻譯小強一系列如何申請公司、欺騙媒體等交戰守則，強...

邀韓國瑜任副主席！朱立倫：今天會見面討論輔選

雙十國慶，國民黨今天早上7點舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫今天受訪時表示，前段時間有邀請高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨副主席，...

破千人擠爆升旗典禮 張善政：我們要捍衛國旗的意義

桃園市政府今天在府前廣場舉辦升旗典禮，現場擠滿上千民眾，眾人揮舞國旗場面壯觀，還有許多民眾帶著穿著國旗的毛孩參加，十分吸...

影／巨幅國旗旗海飄揚 馬朱侯參加新北升旗典禮

新北市112年國慶升旗典禮，今天上午8時在新北市民廣場及新北市各區同步舉行，前總統馬英九與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參...

嘉市雙十升旗典禮 市長黃敏惠領跳「火肌舞」迎國慶

慶祝雙十國慶，嘉義市政府上午於經國新城舉辦升旗典禮，典禮前市長黃敏惠帶領著市民一起跳嘉義專屬「火肌舞」熱身操，黃敏惠表示...

高雄市府未辦升旗典禮 國民黨自己辦左營萬海飄揚好壯觀

今是國慶日，高雄市府未辦升旗典禮，但在左營果貿社區卻是國旗旗海飄揚，國民黨高市黨部今在此舉辦升旗典禮，國民黨三位立委參選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。