徐巧芯再打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

國民黨台北市議員徐巧芯再爆第七段「郭璽音檔」，內容中可以聽出郭璽對韓籍翻譯小強一系列如何申請公司、欺騙媒體等交戰守則，強調「實際上RUN這家公司的還是我…」不斷要韓籍翻譯安心，「你在擔任翻譯過程中，認識的這些朋友…你也沒有說謊，因為在翻譯過程中認識遲顧問。」

徐巧芯貼出的影片檔案中，先以郭璽上政論節目，被媒體人問及，「你（郭璽）要把Joey那家公司借給池顧問使用，再去招標？」郭璽回說，「不是，你要投標…」、「等於我把這家公司讓你們用，你們只要把負責人變更就好，我是這樣建議…」。

隨後，徐巧芯釋出音檔打臉。音檔中，郭璽說，「這家公司你（韓籍翻譯）是名義上的董事長，對外發表說是韓國的一位華僑，回來幫這些技協申請了一家公司。」「你們有一個半月時間把這個Proposal（計畫書）寫好，你呢，就把你的身分證，交給影本交給Joey，Joey會幫你刻一個木頭章。」

韓籍翻譯回說，「所以我聽起來要離開SI，比較方便去…」郭璽說，「你現在可以辦手續，你把身分證明天就…交給joey，就影本…實際上RUN這家公司的還是我，然後你呢只是掛在那，怕被媒體說，誒？這家公司是誰，都會挖出來…」。

聽到媒體這關鍵字，韓籍翻譯擔心說，「我這樣會不會媒體攻擊」，郭璽說，「你完全不用害怕，你只是…你到時候講說，我只是為了幫我韓國朋友，成立了這家公司。」

韓籍翻譯仍追問，「媒體很可怕，那你怎麼知道，因為我是船廠工作的，你怎麼知道這是技協過來的？」郭璽則回，「因為你說，你在擔任翻譯過程中，認識的這些朋友。」韓籍翻譯接話，「然後就是聘請這些顧問…」郭璽強調，「你也沒有說謊，因為在翻譯過程中認識遲顧問，所以你都是說事實，我們盡可能讓事實…」

音檔：

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