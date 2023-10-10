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「以巴衝突是借鏡」 黃偉哲： 避戰須做好準備才能永久和平

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是中華民國生日，台南市政府慶祝國慶，舉行升旗典禮。記者鄭惠仁／攝影
今天是中華民國生日，台南市政府慶祝國慶，舉行升旗典禮。記者鄭惠仁／攝影

今天是國慶日，台南市政府一早舉行升旗典禮，吸引數百民眾參加，市長黃偉哲用以巴衝突為例，強調推動市政沒鬆懈，用最謙卑的心情聽取市民的聲音，努力讓幸福延續。他也強調，避戰必須做好準備，才能讓兩岸維持永久和平。

台南市政府的國慶升旗典禮在永華市政中心舉行，升旗典禮前先由五王國小表演藝陣，接著黃偉哲率領局處首長和來參加典禮的民眾一起唱國歌，並向國旗致敬。

黃偉哲在致詞時，除了表達國家生日的喜悅，並以剛發生的以巴衝突為例，強調，若鬆懈就沒有和平日子；他說，市府團隊競競業業推動市政，每年都舉辦國慶升旗典禮，此意義除了是國家慶典，也是傳達愛自由、愛民主的理念。

他說，不管是國慶升旗或是元旦升旗，也都讓心中充滿無比熱愛，在此時機也感謝議員、市民的配合，以及市府團隊的努力，讓防疫、防災、市政推動做得更好，未來會用最謙卑的心情聽取市民的聲音，努力讓幸福延續。

黃偉哲指出，消息指出以巴衝突是因沙烏地阿拉伯斡旋和平協議，致以色列有所鬆懈，讓哈瑪斯恐怖組織有機可乘，而從這例子也看到烏俄戰爭，因此要避戰就必須要有準備，才不會讓敵人妄加蠢動，這也是借鏡，因此，不管是外交、國防、經濟等整體國力上，都比需做最好的準備，而地方就是做好動員，有了最好的準備，才能求得兩岸永久和平。

台南市政府慶祝國慶，今天舉行升旗典禮，小朋友表演藝陣。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府慶祝國慶，今天舉行升旗典禮，小朋友表演藝陣。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府慶祝國慶，今天舉行升旗典禮，剛出生5個月的嬰兒也來和市長黃偉哲（右二）共享喜樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府慶祝國慶，今天舉行升旗典禮，剛出生5個月的嬰兒也來和市長黃偉哲（右二）共享喜樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府慶祝國慶，今天舉行升旗典禮，小朋友爭相與市長合照留念。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府慶祝國慶，今天舉行升旗典禮，小朋友爭相與市長合照留念。記者鄭惠仁／攝影
今天是中華民國生日，台南市政府慶祝國慶，舉行升旗典禮。記者鄭惠仁／攝影
今天是中華民國生日，台南市政府慶祝國慶，舉行升旗典禮。記者鄭惠仁／攝影

國慶 黃偉哲 團隊

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