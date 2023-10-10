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為國慶大典暖身 天氣觀測機繞場

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
國慶大典上午在總統府前廣場舉行，上午八點多天氣觀測機黑鷹直升機進行繞場，確認天氣狀況。記者葉信菉／攝影
國慶大典上午在總統府前廣場舉行，上午八點多天氣觀測機黑鷹直升機進行繞場，確認天氣狀況。記者葉信菉／攝影

國慶大典上午在總統府前廣場舉行，上午八點多天氣觀測機幻像2000與黑鷹直升機前後進行繞場，確認天氣狀況，以利勇鷹高教機後續的表演任務。

中華民國112年雙十國慶大會登場，本次典禮共有6大看點，分別為國軍3個單位聯合演出、8組藝術表演團共同展演「獅吼震雲端，群獅護台灣」、中職選手領唱國歌、日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」演出、美國UCLA棕熊行進樂隊「純金之聲」演出、空軍表演加吊掛巨幅國旗。

國慶大典上午在總統府前廣場舉行，上午八點多天氣觀測機幻象2000進行繞場，確認天氣狀況。記者葉信菉／攝影
國慶大典上午在總統府前廣場舉行，上午八點多天氣觀測機幻象2000進行繞場，確認天氣狀況。記者葉信菉／攝影

國慶 黑鷹直升機

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