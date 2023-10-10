批綠借殼中華民國 洪秀柱：有膽就宣布台獨
國民黨前主席洪秀柱昨天在臉書砲轟蔡英文總統、副總統賴清德等人，享受官位又貶抑國名、國號，「這不叫忘恩負義，什麼才是忘恩負義？」洪秀柱今受訪時再度大罵，民進黨有種、有膽就正式修憲，宣布台灣獨立，就是沒種嘛、卒仔。
洪秀柱今天出席國民黨中央黨部升旗典禮，她在會後受訪表示，民進黨向來就想把中華民國消失，從改變課綱、用台獨思想洗腦年輕的下一代，就知道是他們要徹底把國家歷史在年輕人腦海中消失，變相用中華民國名號借殼上市，實際上是希望台灣獨立，成為正式國家。
洪秀柱表示，明知台獨不可能還用這種方式，確實讓台灣會陷入兵凶戰危的地步，她昨天已在臉書痛罵，民進黨有種、有膽就正式修憲，宣布台灣獨立，「就是沒種嘛、卒仔，這很可惡。」
針對藍白合進度，洪秀柱說，目前看不到進一步進展，大家都很憂心，國民黨主席已提出方案，相信最近一定會在全民壓力、下架民進黨的期許下，藍白會有妥協、正確、且能調和的道路和想法出來，11月一定會日漸明朗。
媒體追問，國民黨也可能當副手嗎？洪秀柱說，都言之過早，民調當然不能決定一切，很多次選舉，民調是一回事，選出來完全是另回事，民調是否真正可靠，值得憂慮，可能還要綜合很多方面。
洪秀柱表示，柯文哲也講過，不是權位的分配，而是理念的結合，既然是理念結合，要說清楚講明白，若兩人勉強湊合一起，但思想不一樣、路線不同，合也是表面的合。大家要徹底談清楚，要用什麼方式、什麼理念，將來合作後能讓民眾覺得安心信任，才能真正下架民進黨。
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