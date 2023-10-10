快訊

影／高雄民間辦升旗 94歲翁高唱抗戰歌 願中華民國永遠存在

秋冬氣溫下降心血管疾病風險高 醫曝五大養「心」秘訣

有新款？iOS 17.1代碼中藏玄機 Apple Pencil 3有望支援Type-C

批綠借殼中華民國 洪秀柱：有膽就宣布台獨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱今天出席國民黨中央黨部升旗典禮。圖／擷取自udn video
國民黨前主席洪秀柱今天出席國民黨中央黨部升旗典禮。圖／擷取自udn video

國民黨前主席洪秀柱昨天在臉書砲轟蔡英文總統、副總統賴清德等人，享受官位又貶抑國名、國號，「這不叫忘恩負義，什麼才是忘恩負義？」洪秀柱今受訪時再度大罵，民進黨有種、有膽就正式修憲，宣布台灣獨立，就是沒種嘛、卒仔。

洪秀柱今天出席國民黨中央黨部升旗典禮，她在會後受訪表示，民進黨向來就想把中華民國消失，從改變課綱、用台獨思想洗腦年輕的下一代，就知道是他們要徹底把國家歷史在年輕人腦海中消失，變相用中華民國名號借殼上市，實際上是希望台灣獨立，成為正式國家。

洪秀柱表示，明知台獨不可能還用這種方式，確實讓台灣會陷入兵凶戰危的地步，她昨天已在臉書痛罵，民進黨有種、有膽就正式修憲，宣布台灣獨立，「就是沒種嘛、卒仔，這很可惡。」

針對藍白合進度，洪秀柱說，目前看不到進一步進展，大家都很憂心，國民黨主席已提出方案，相信最近一定會在全民壓力、下架民進黨的期許下，藍白會有妥協、正確、且能調和的道路和想法出來，11月一定會日漸明朗。

媒體追問，國民黨也可能當副手嗎？洪秀柱說，都言之過早，民調當然不能決定一切，很多次選舉，民調是一回事，選出來完全是另回事，民調是否真正可靠，值得憂慮，可能還要綜合很多方面。

洪秀柱表示，柯文哲也講過，不是權位的分配，而是理念的結合，既然是理念結合，要說清楚講明白，若兩人勉強湊合一起，但思想不一樣、路線不同，合也是表面的合。大家要徹底談清楚，要用什麼方式、什麼理念，將來合作後能讓民眾覺得安心信任，才能真正下架民進黨。

洪秀柱 民進黨 國民黨

延伸閱讀

國民黨國慶升旗典禮 侯友宜批民進黨：忘了中華民國怎麼立國

影／高雄民間辦升旗 94歲翁高唱抗戰歌 願中華民國永遠存在

藍白合磋商 侯友宜：議題開放 充分溝通

駐菲代表處賀國慶 800人齊聚祝中華民國生日快樂

相關新聞

邀韓國瑜任副主席！朱立倫：今天會見面討論輔選

雙十國慶，國民黨今天早上7點舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫今天受訪時表示，前段時間有邀請高雄市前市長韓國瑜擔任國民黨副主席，...

國民黨國慶升旗典禮 侯友宜批民進黨：忘了中華民國怎麼立國

國民黨今上午在中央黨部舉辦升旗典禮，黨主席朱立倫表示，作為目前最大在野黨，國民黨有責任團結所有力量，不放棄任何一位朋友，...

國慶講話 蔡總統：潛艦國造終實現

今天是中華民國一一二年國慶，蔡英文總統將以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為主題，發表國慶講話。據了解，蔡總統...

批綠借殼中華民國 洪秀柱：有膽就宣布台獨

國民黨前主席洪秀柱昨天在臉書砲轟蔡英文總統、副總統賴清德等人，享受官位又貶抑國名、國號，「這不叫忘恩負義，什麼才是忘恩負...

偕賴佩霞北市升旗 沒去中央、新北 郭台銘：這裡真心真意

鴻海集團創辦人郭台銘發動2024總統大選連署，今天也與副手搭擋賴佩霞到北市府間廣場參加國慶升旗典禮，郭台銘今天偕賴佩霞一...

好油案大逆轉引綠營群起圍攻 國民黨準備好接招了？

「Lin bay 好油」版主林裕紘及其家人被威脅一事，遭爆自導自演，且有國民黨基層黨工牽涉其中，案情大反轉，令國民黨方面措手不及，民進黨及相關友好側翼立即群起攻之。然而，此事連鎖效應或不僅止於此，儘管國民黨方面立即止血，切割許姓黨工所為純屬個人行為，完全無涉黨務工作，但是否將進一步影響國民黨日後所有攻勢的可信度、公信力，未為可知。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。