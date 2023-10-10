偕賴佩霞北市升旗 沒去中央、新北 郭台銘：這裡真心真意

鴻海集團創辦人郭台銘發動2024總統大選連署，今天也與副手搭擋賴佩霞到北市府間廣場參加國慶升旗典禮，郭台銘今天偕賴佩霞一同慶祝中華民國生日，唱國旗歌時一度停頓好幾句，一旁的賴佩霞則是一度唱到眼眶泛淚。

對於今天選擇到北市府前廣場參加國慶升旗，郭台銘說，他是因為看到北市府廣場前的升旗典禮，是中華民國國旗與大家唱歌的心裡都是真情真意，所以他選擇北市府前這裡來慶祝中華民國國慶，看到北市旗海飄揚、看到大家熱愛唱國歌，讓他感到非常的興奮。

郭台銘說，如果明年政權更替，總統府面前將插滿國旗 ，讓所有的大家心中有中華民國、心中有中華民國國歌的人，可以用心的把它唱出來，他是標準中華民國派 ，他熱愛中華民國，不管到全世界各地投資、設公司設廠，不管日本、墨西哥、捷克、印度，都會掛國旗、唱國歌，要讓中華民國國旗，遍及7大洲、五大洋，要每個國人熱愛他的國家、熱愛中華民國，心中有中華民國自然唱出中華民國的歌，較為真誠。

由於今天前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人今天都參加新北市的升旗典禮，為何沒選到新北市？郭台銘則冷回，這問題，剛剛第一題已經回答過了。

媒體追問，今年前總統馬英九沒出席總統府前升旗，是否也覺得蔡總統今年的國慶大會有消滅中華民國的感覺？郭台銘表示，這裡有(北市府前廣場）有真心真意、充滿真心真意的愛國、從內心產出的愛中華民國、愛國旗、國歌，真誠真意所以他選擇到台北市政府參加升旗。 鴻海創辦人郭台銘今天偕賴佩霞一同慶祝中華民國生日，唱國旗歌時一度停頓好幾句，一旁的賴佩霞則是一度唱到眼眶泛淚。圖／引用自直播

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