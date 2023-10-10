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藍15縣市國慶升旗 侯馬朱同場

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁丘采薇／台北報導

今天雙十國慶，國民黨與全台十五個縣市都將舉辦升旗典禮。國民黨總統參選人侯友宜昨向民進黨總統參選人賴清德喊話，賴清德自稱務實的台獨工作者，選中華民國總統時，就好好講出理念、反對台獨，連反台獨都不敢講，是否依照中華民國憲法來做，「我非常懷疑」。

今天上午七點，國民黨將在中央黨部前廣場舉行「雙十節暨政黨輪替台灣更好升旗活動」，號召民眾手持國旗出席，侯友宜、前總統馬英九及台北市長蔣萬安也將與會。隨後，侯將與馬英九、朱立倫一同前往新北市民廣場參加升旗。

侯友宜昨指出，近年民進黨執政，看到中華民國逐漸消退，國慶也變成「Taiwan National Day」，「不要忘了那是我們的根」，是根據中華民國憲法而來。

對侯的批評，民進黨發言人張志豪說，請侯來參加國慶慶典，就可以看到滿滿的中華民國國旗。張志豪也說，接受九二共識、一國兩制的國民黨及侯友宜，只敢在台灣大喊中華民國，到中國卻全都噤聲。

國民黨 侯友宜

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