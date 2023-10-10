任內最後一次國慶談話 總統談兩岸 堅守四堅持

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

蔡總統今（10）日將於總統府前舉行的國慶大會，以「自信沉穩、國家前進 、讓世界因台灣而更好」為主題發表演說。總統府昨晚透露，總統國慶文告重點聚焦四個部分，特別在各界關注的兩岸關係上，蔡總統強調信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，與全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，強調台灣仍將與國際社會持續建構「善的循環」。

這也是蔡總統任內最後一次發表國慶講話。總統府高層透露，蔡總統今年國慶演講的第一部分是：不前進就倒退，不奮進就被決定命運。強調潛艦國造歷經30年，橫跨不同政黨的總統，從無到有。

第二部分是：感謝台灣人民，在艱難挑戰中落實改革。第三部分是：七年厚實國力，穩定兩岸情勢。

第四部分則是：自信沉穩，國家繼續前進，讓世界因台灣而更好。

國慶 總統府 兩岸關係

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