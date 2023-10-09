賴清德出席日華懇50周年酒會 日方送赤松健漫畫當禮物

副總統賴清德今晚出席「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」日華懇成立50周年酒會暨立法院歡迎晚宴，他肯定並感謝日華懇對台日關係的貢獻，期許雙方共同努力，持續加強兩國民間交流及經貿合作，並發揮團結的力量，共同維護印太區域的和平與穩定。晚宴中我國朝野立委及日方代表一起切蛋糕，日方也送上日本漫畫家赤松健為賴清德畫的人像當禮物。

賴清德致詞時表示，很高興受邀出席今天的活動，他要代表蔡英文總統及台灣人民熱烈歡迎「日華議員懇談會」會長古屋圭司所率領的日本國會議員祝賀團，來台參加雙十國慶，在國際情勢複雜的此刻，以行動表達對台灣的支持，顯得格外有意義。

賴清德指出，今年的祝賀團很特別，不但有近50位國會議員來台訪問，人數創下歷年新高，成員也來自各黨派，充分表達日本朝野對台灣的支持。此外，今年剛好是日華懇成立50周年，在明天的國慶大會上，日本近50位跨黨派國會議員將與台灣的立法委員們一起遊行，向國際社會展現台日的友好關係，這是一件很棒的事，也是外交典範。

賴清德感謝日華懇於50年間，在歷屆會長、成員及各界委員的共同努力下，搭起兩國政府與人民間溝通的橋梁，對台日合作關係與人民友誼的增進有非常大的貢獻。每當日本或台灣遭受地震、颱風等天然災害時，雙方會相互關心；在面臨疫情威脅時，日本也捐贈420萬劑疫苗協助台灣度過難關，這些也都是日華懇50年來努力的成果，現在台灣與日本的關係，像是家人感情一般的好鄰居。

提及印太區域的和平穩定，賴清德表示，蔡總統的「四個堅持」包括堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯和併吞，以及堅持中華民國台灣的前途必須尊重全體台灣人民的決定。在四個堅持上，他提出了「和平四大支柱」行動方案，第一，提升台灣國防及國安力量，向國際社會展現台灣守護國土的決心。第二，強化台灣經濟安全力量，在全球供應鏈重組時擴大台灣優勢，讓台灣產業在國際上持續占有一席之地。

賴清德說，第三，台灣要與民主陣營站在一起，共同發揮威懾的力量，讓極權主義不要輕舉妄動，以備戰來避戰，從而達到和平。第四，只要在對等與尊嚴的前提下，台灣願意與中國進行交流及合作，創造兩岸人民福祉及印太的和平穩定。未來，他會以和平當燈塔，民主當指南針，在複雜的國際情勢中，帶領台灣穩健前進。

談到台日雙方交流，賴清德期待在日華懇及「立法院台日交流聯誼會」的共同努力下，能進一步加強台日兩國關係，並進行全面的合作。另外，台日雙方人民向來交流密切，希望兩國共同合作，讓民間交流能迅速回復到疫情之前的水準，甚至更多。

賴清德指出，台日經貿關係也非常緊密，台灣是日本第4大、日本是臺灣第3大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達到882億美元，創下歷史新高，希望未來能持續加強。而台日產業合作也具備了雙贏的優勢，兩國產業存在互補關係，他期待未來能夠加強合作，不僅創造兩國進一步的繁榮，也能造福全世界。

賴清德表示，印太區域的和平穩定愈來愈受國際社會的重視，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，願意負起共同維護區域和平穩定的責任。而日本與台灣同處在印太區域，日本前首相安倍晉三曾說，「台灣有事，就是日本有事」，應該共同合作，發揮團結的力量，共同維護印太區域的和平與穩定。 副總統賴清德今晚出席「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」日華懇成立50周年酒會暨立法院歡迎晚宴，日方送上日本漫畫家赤松健為賴清德畫的人像。圖／總統府提供 副總統賴清德今晚出席「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」日華懇成立50周年酒會暨立法院歡迎晚宴。圖／總統府提供 副總統賴清德今晚出席「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」日華懇成立50周年酒會暨立法院歡迎晚宴，日方送上日本漫畫家赤松健為賴清德畫的人像。圖／總統府提供

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