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韓國瑜扮桶箍！韓柯同框 侯友宜、柯文哲臉書留言先合

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（圖）拋出「藍白合」具體方案後，高雄市前市長韓國瑜晚間在臉書貼出和民眾黨總統參選人柯文哲合照畫面。記者侯永全／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（圖）拋出「藍白合」具體方案後，高雄市前市長韓國瑜晚間在臉書貼出和民眾黨總統參選人柯文哲合照畫面。記者侯永全／攝影

國民黨總統參選人侯友宜拋出「藍白合」具體方案後，高雄市前市長韓國瑜晚間在臉書貼出和民眾黨總統參選人柯文哲合照畫面，除了提到侯、柯，也提到鴻海董事長郭台銘，盼以小我凝聚大我，侯友宜、柯文哲也在底下回應。

柯文哲說，「多年不見，韓市長還是風趣健談、充滿熱情，平安」。侯友宜也留言，「感謝韓市長的鼓勵，我們目標一致，一起團結所有人的力量，達成政黨輪替，讓台灣更好！」

眾多網友在柯文哲留言底下喊「韓柯配」、「柯韓配」，「這個是碾壓式組合」，但也有網友質疑「四年前為什麼不見韓？」。

國民黨總統參選人侯友宜拋出「藍白合」具體方案後，高雄市前市長韓國瑜晚間在臉書貼出和民眾黨總統參選人柯文哲合照畫面，除了提到侯、柯，也提到鴻海董事長郭台銘，盼以小我凝聚大我，侯友宜、柯文哲也分別留言回應。圖／取自韓國瑜臉書
國民黨總統參選人侯友宜拋出「藍白合」具體方案後，高雄市前市長韓國瑜晚間在臉書貼出和民眾黨總統參選人柯文哲合照畫面，除了提到侯、柯，也提到鴻海董事長郭台銘，盼以小我凝聚大我，侯友宜、柯文哲也分別留言回應。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜晚間在臉書貼出和民眾黨總統參選人柯文哲合照畫面。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜晚間在臉書貼出和民眾黨總統參選人柯文哲合照畫面。圖／取自韓國瑜臉書

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 韓國瑜 藍白合 郭台銘

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