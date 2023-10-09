消防國殤日晚會遭擋？北市警公布畫面澄清「自己跌倒」

屏東大火4名消防員殉職，消防員工作權益促進會今天晚上在凱道舉辦國殤日晚會爭取消防權益，但下午場佈時，現場傳出推擠衝突，更有人受傷，外界懷疑警察刁難；警方澄清是消促會廠商貨車駛入管制區，上前制止，有消防員情緒激動自己跌倒導致，強調「沒有不讓活動舉辦」。

消促會日前多次對外宣稱，國慶日將夜宿凱道抗議，由於國慶日凱道將搭建舞台、交通管制，不開放申請集會活動，消促會決定取消夜宿，以舉辦國殤日晚會為主。

由於國殤日晚會要搭建舞台，也要佈置桌椅、音響、布幕等設備，消促會聯繫廠商開貨車載送，今天下午2點多貨車到場準備佈置，因駛入管制區，現場員警上前制止。

雙方溝通期間，部分消促會成員以為警方在驅離，上前喊叫，事後爆發推擠，警方怕更多人誤會「出狀況」，當下舉牌發出解散命令。

有民眾以為消促會遭警察刁難、不讓活動舉辦；對此警方澄清，今天下午2點10分，消促會聯繫的廠商貨車自中山南路、常德街口北往南慢車道進入國慶大會管制區，逕自挪開管制改道牌，強行駕駛車輛載送帳篷等大型陳抗物資駛入，依法攔阻，惟該團體仍執意駕駛車輛前行，警方警告並勸阻，期間沒有任何壓制等強制行為。警方事後也公布執法畫面。

北市中正一分局表示，有媒體報導警方推擠造成群眾跌倒一事，經查是該民眾不慎跌倒，另一消防員於貨車前以自行跌倒方式表達訴求。

北市中正一分局說，對本次活動均採柔性作為，呼籲參與民眾理性表達訴求，勿以不當行為及照片誤導輿論。

北市中正一分局指出，下午3點23分雙方協調後，消促會成員開始卸貨，已經順利完成舞台搭建，並無阻止活動舉辦。 現場舞台順利搭建完畢。記者翁至成／攝影 現場舞台順利搭建完畢。記者翁至成／攝影 警方公佈當下畫面，澄清沒有施行任何強制力。記者翁至成／翻攝

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