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賴清德探班國慶演出團隊 建中樂旗聯隊大喊「學長好」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午前往自由廣場，探班112年國慶學生交流演出團隊。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午前往自由廣場，探班112年國慶學生交流演出團隊。圖／總統府提供

雙十國慶大典明早登場，副總統賴清德今天下午前往自由廣場，探班112年國慶學生交流演出團隊，感謝各表演團隊即將在明日國慶大會上，為國家呈現最精彩的演出。他也當場歡迎國人明天來參加國家的慶典，讓慶祝活動更加成功、國運更加昌隆。

賴清德抵達後，先後探班「台北市立建國高級中學樂旗聯隊」、「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」、「UCLA棕熊行進樂隊」及海軍官校鼓號樂隊等112年國慶學生交流演出團隊。建中樂旗聯隊大喊「學長好」，讓賴清德笑開懷。

賴清德致詞時表示，他今天特別代表蔡英文總統來感謝即將在明天國慶大會上為國家呈現精彩表演的各個團隊，包括遠從美國、日本來到台灣以及國內的各團隊，經過長時間的演練，都將在明天呈現最精彩的演出。大家都非常辛苦，蔡總統特別請他來向來自海內外的表演團體致謝。

賴清德提到，今天也看到許多國人同胞迫不及待地來觀賞表演團體的預演，祝福大家一切平安順利，也歡迎大家明天來參加國家的慶典，讓慶祝活動更加成功、國運更加昌隆。

包括文化總會秘書長李厚慶及「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰等也在場陪同。

副總統賴清德今天下午前往自由廣場，探班112年國慶學生交流演出團隊，向民眾致意。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午前往自由廣場，探班112年國慶學生交流演出團隊，向民眾致意。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午前往自由廣場，探班112年國慶學生交流演出團隊，建中樂旗聯隊對著賴清德大喊「學長好」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午前往自由廣場，探班112年國慶學生交流演出團隊，建中樂旗聯隊對著賴清德大喊「學長好」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午前往自由廣場，探班112年國慶學生交流演出團隊，並與號稱「翡翠騎士」的東京農業大學二高吹奏樂部合影。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午前往自由廣場，探班112年國慶學生交流演出團隊，並與號稱「翡翠騎士」的東京農業大學二高吹奏樂部合影。圖／總統府提供

國慶 團隊 賴清德

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