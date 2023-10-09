蔡總統會晤諾魯總統昆洛斯 感謝在聯合國大會為台發聲

蔡英文總統今天與諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）雙邊會晤，她歡迎昆洛斯此行率團參加我國慶大典，也將出席玉山論壇發表開幕演說。蔡總統感謝諾魯政府長期以來支持台灣的國際參與，強調台灣和諾魯不僅是共享民主自由的夥伴，更透過雙邊合作，為兩國人民創造更多福祉，期盼台諾未來合作更加緊密，邦誼歷久彌新。

蔡總統表示，昆洛斯去年上任後，隨即率團訪問台灣，並且簽署「台諾重申外交關係聯合公報」，展現對兩國邦誼的堅定支持。她要代表中華民國政府及台灣人民，表達最誠摯的感謝。

蔡總統也感謝諾魯政府長期以來，支持台灣的國際參與。上個月，昆洛斯在聯合國大會上，肯定台灣在疾病防治的成果；更呼籲國際社會，承認台灣有權參加聯合國體系，不遺漏任何人，才能實現聯合國2030永續發展的目標。

蔡總統表示，期待面對世界局勢的各項挑戰，民主國家更要團結合作，實現正義、和平及永續發展的價值。像是今年7月，台灣和諾魯、帛琉、馬紹爾群島及吐瓦魯共同簽署聯合聲明，將建立具有韌性的氣候變遷應變體系。

蔡總統認為，台灣和諾魯不僅是共享民主自由的夥伴，更透過雙邊合作，為兩國人民創造更多福祉。這幾年來，從潔淨能源到糧食安全，還有醫療衛生、港務及海巡，雙方合作領域不斷擴大，更看見豐碩的成果。

昆洛斯致詞時表示，很榮幸能再訪台灣，並參加中華民國台灣的國慶。在這個特別的日子，他要向全體台灣人民表達最誠摯的問候和祝福之意。

昆洛斯說，他要感謝中華民國台灣政府在基礎建設、公共衛生、農業、教育及航運等各領域給予諾魯共和國的協助。台灣是諾魯堅定的夥伴，對諾魯的經濟成長及永續發展有重要的幫助。

昆洛斯指出，台灣與諾魯的夥伴關係及雙邊合作奠基於多年來緊密的互惠及共享價值，雙方均致力追求和平與安全，深化兩國的互信及支持，讓邦誼日益穩固，也持續深化發展兩國關係。他也對中華民國台灣政府持續促進區域和平穩定的努力表達讚賞。他表示，諾魯會堅定支持台灣，並共同努力推動區域的民主、自由、和平、永續、穩定和經濟發展。隨後，蔡總統偕同副總統賴清德在總統府午宴宴請昆洛斯。

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