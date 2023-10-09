消防國殤日晚會 前置工作與警方爆衝突
屏東大火造成4名消防員殉職，消防員工作權益促進會今晚預定在凱道前舉行國殤日晚會，爭取消防員適用職安法保障，以及組織工會等訴求，下午準備卸下物資時，現場爆發衝突。
針對屏東大火消防員殉職案，消促會原計畫今晚在凱道前舉辦追思晚會，夜宿凱道，擬在國慶日擴大抗爭，爭取消防員權益，由於行政院讓步，宣布將在10月12日由行政院副院長鄭文燦主持強化消防安全管理機制政策諮商會議，凝聚各方共識。消促會亦釋出善意，表明不會夜宿凱道，僅按原訂計畫舉行晚會。
消促會下午準備卸下物資時，現場維安警力不讓消促會在凱道景福門出入口卸下物資，要求退後，疑似溝通不良，現場抗議人員以為警方驅離，雙方爆發衝突。
幾番衝撞後，台北市政府警察局中正第一分局下午2時1分發出解散命令。消促會及其物資目前退至中山南路與常德街口。
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