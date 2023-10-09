蔡英文會友邦 聖文森國總督朵根：持續挺台國際參與

蔡英文總統今天會見聖文森及格瑞那丁總督朵根（Susan D. Dougan）訪問團，她指出，近兩年面對疫後經濟復甦，兩國一起推動婦女賦權及職業訓練計畫，協助聖文森人民的就業以及在地發展。期盼台灣和聖文森繼續相互扶持，為世界繁榮發展做出更多貢獻。朵根表示，會持續支持中華民國在國際組織的參與。

蔡總統表示，朵根是台灣的好朋友，曾經在2008年以教育部首席教育官的身分來台交流。2019年，她率團訪問聖文森，也受到朵根熱情款待。這次是朵根第二次來台，也是首度以總督身分來訪，意義重大。她要代表中華民國政府及人民，表達最誠摯的歡迎。

蔡總統感謝朵根及聖文森政府，長期支持中華民國的國際參與，包括在今年9月聯合國大會，聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）呼籲國際社會，接納中華民國參與聯合國及各國際組織。對於聖文森的支持，她深深感謝。

朵根說，很開心與蔡總統再次會面，也非常感謝受邀參加中華民國民國112年國慶大典。她非常高興能造訪台灣這個美麗的國家，體驗台灣人民的溫暖。

朵根指出，台灣是民主與社會韌性的表彰，在國際上受到認可。尤其在民主方面，2023年公布的全球民主指數報告中，台灣名列亞洲第1名，全球第10名，這是許多強國都難以達成的民主成就。此一成就來自於有願景的領導人，積極的政府，以及愛國的人民共同努力不懈，願意犧牲奉獻，推動整個國家發展及人民福祉。

朵根恭賀蔡總統、中華民國政府及人民，代表聖文森政府與人民致上問候。她對台灣在面臨國際挑戰，仍能維持經濟穩定，表達欽羨之意。朵根說，台灣人民透過研究與努力，持續推動尖端科技、基礎建設發展及公共管理，以因應需求。雙十國慶是一個非常重要的時刻，讓大家共同慶祝人民的愛國心、熱忱，以及對國家發展的投入。

朵根表示，聖文森與中華民國1981年8月15日建交，兩國邦誼建立在包括自由、民主、人權及法治等共享價值上，雙邊的相互尊重及友誼，更進一步鞏固兩國關係及合作。過去40多年來，聖文森受到中華民國在各個領域的支持，聖文森也會持續支持中華民國在國際組織的參與。

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