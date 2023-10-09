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亞運表現優異 蔡英文總統指示空軍伴飛台灣英雄回國
總統府發言人林聿禪今天表示，我國亞運代表團在杭州亞運奪下19金20銀28銅，金牌數追平隊史最佳成績，優異表現振奮無數國人。蔡英文總統指示，比照2018年雅加達亞運，2021年東京奧運，由空軍伴飛亞運代表團的台灣英雄回國。
林聿禪說，蔡總統感謝代表團全體人員的付出，不僅運動員有亮眼表現，教練、隊職員、醫生、物理治療師、運動防護員及行政人員，所組成後勤團隊，更是功不可沒。代表團的優異表現，不僅感動國人，也展現台灣持續進步的體育實力，期盼選手持續努力未來再創佳績。
林聿禪指出，雖然我國代表團選手已陸續返國，預計今天返國的人數會是最大團，將在晚間9時30分返抵國門。在飛航期間，將由空軍派遣共兩架F-16戰機伴飛，空軍會以安全考量優先的前提下，全力達成任務，以代表國人表達對全體代表團的感謝，以及政府與人民對體育活動的支持。
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