影／潛艦國造案淪烏賊戰 南投藍綠互控發黑函

潛艦國造案，民進黨立委參選人吳崢、政治評論員李正皓今提告國民黨立委馬文君，馬則開記者會痛批綠營造謠一條龍，其南投黨部更濫發黑函，意圖使人不當選，民進黨南投縣黨部則表示，他們發的是「有署名」的文宣，馬陣營才發黑函。

馬文君今舉行「造謠一條龍，抹黑產業鏈」記者會，痛批民進黨透過抹黑、造謠操作潛艦議題，其南投黨部及參選人更製發黑函，引用黃曙光、郭璽等錯誤說法，指稱她洩密、索賄，就算黃、郭已更正說「與馬文君無關」，綠營仍持續造謠。

馬文君再指，郭璽不敢對告她索賄，怕被告「誣告」，而郭勾結韓籍顧問欺詐我國政府，她身為立委依法監舉，卻遭綠營及其側翼、名嘴等頻用郭的說法鋪天蓋地攻擊抹黑達2周，但他們都提不出證據。

馬也重申，給韓方的爆料音檔，去年就交給國防部、調查局，當時國防部次長房茂宏中向她說明，稱非機敏資料，是廠商惡鬥；經確認音檔無機敏性，因此由外交部僅轉交音檔給韓國駐韓代表處共同追查，並未交付造艦有關的計畫圖紙等。

她更指控，郭璽在音檔內直說「後續造艦的140億元預算，『都是我們的錢』」，郭璽口中的「我們」是誰？郭也承認GL公司是「詐騙集團」、SI公司「拿錢不辦事」、要求韓籍顧問造假學經歷，欺騙台船與海軍簽「陰陽合約」等，犯罪事實明確，且她1年多前已檢舉，檢調為何不查？爆料音檔內的犯罪事實，才是重點。

馬文君質疑，現在對她莫須有的指控、帶風向，恐怕是要轉移焦點，遮掩爆料音黨內的不法行為，她要求相關單位應深入調查。她也要求黃曙光別再躲，呼籲檢調機關，事涉洩密與叛國應立即約談黃曙光到案，請他提供證據，抓出賣國賊。

針對民進黨黑函質疑她拒簽國防保密協定、抄機密資料並外洩給誰、有無把資料給中國、拿郭璽的錢去上海家庭旅遊，馬文君今澄清，黑函內容不實且過時，是國防部都已掛保證，委員開會依法簽到就是保密切結，不必另簽協定，而她沒抄機密，也沒給誰或有好處、給中國等狀況，對手要指控就提證據，否則就是抹黑。

此外，拿郭璽的錢去上海旅遊更是胡亂指控，她說明，2011年9月郭仍是遊走兩岸的商人，賣設備給中共軍警，當時他在上海有個展覽，邀國會前往考察也幫忙訂機票，甚至說要招待，但她覺得不妥，10月3日就開17萬8540元支票給他付清，並未接受招待，更不是全家旅遊。

馬文君說，「我沒有對不起國家」，潛艦國造根本是慶富案翻版，而她努力盡其職責，監督國家預算，民進黨持續造謠，像民眾散發黑函，甚至掛出大型看板，意圖使人不當選，行為相當可恥，對手若無法做到查證，也沒資格參選立委，再次呼籲綠營別再胡亂汙衊。

民進黨南投縣黨部主委、立委參選人蔡銘軒則表示，該縣黨部發出是「有署名」的文宣，文宣內容及評論都是有新聞報導及事實根據，可受社會公評；反觀馬文君陣營發出的文宣沒署名，那才叫做黑函，因此呼籲民眾勿任意轉傳，以免觸法。 國民黨馬文君今痛批民進黨透過抹黑、造謠操作潛艦議題，其南投黨部及參選人更製發黑函。記者賴香珊／攝影 民進黨南投縣黨部反控馬文君陣營發出的文宣沒署名，那才叫做黑函。記者賴香珊／攝影 國民黨馬文君今痛批民進黨透過抹黑、造謠操作潛艦議題，其南投黨部及參選人更製發黑函。記者賴香珊／攝影

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