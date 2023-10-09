影／挨告外患罪 馬文君不排除對這2人反提誣告

潛艦國造案，民進黨立委參選人吳崢、政治評論員李正皓今告發國民黨立委馬文君涉犯外患罪，且外界質疑她搞錯潛艦得標公司及韓籍顧問將出面作證等問題；對此，馬文君說，必要時會控告吳、李兩人誣告，得標廠商因此沒讓他們知道得很清楚，而韓籍顧問要作證她樂觀其成，有助於大眾釐清潛艦國造有什麼不法。

馬文君今舉行「造謠一條龍，抹黑產業鏈」記者會，針對吳崢、李正皓到高等檢察署告發她違反「刑法」外患章節第109條第2項洩漏國防秘密予外國罪，她說，那他們應該要告很多人，就錄音檔部分，已經有很多人都聽到，司法也已在調查，有就有、沒有就沒有，屆時有無犯罪會很明確，必要時會控告他們兩人誣告。

另，她先前指稱，潛艦協力廠商GL公司賣菸草、48天就得標，遭民進黨立委林俊憲打臉是不同公司，遭質疑已參加機密會議，怎麼還會搞錯公司，馬文君說，機密會議中不會特別介紹有哪些廠商，畢竟是機密，當然沒讓他們知道得很清楚。

而有名嘴在談論性節目上提到，馬文君將資料外流到韓國後，導致協力廠商的工程師被抓，而回國被捕的3名顧問，及在台灣的SI公司老闆Park將出面作證；對此，馬文君則樂觀其成，她說，他們出來作證也沒關係，剛好公布他們有多少人、名字、被起訴理由等都能公諸於世，有助於大眾釐清潛艦國造有什麼不法。 吳崢、李正皓今告發馬文君涉犯外患罪，她表示，必要時會控告兩人誣告。記者賴香珊／攝影

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