是台灣還是中華民國國慶？年輕人怎麼看

週二（10月10日）是中華民國112週年雙十國慶，也是台灣總統蔡英文任內最後一次國慶大會，引發了不少討論。對此，DW訪問了3位不同政治立場的台灣年輕人，請他們談談台灣年輕世代對國慶日，以及對軍事緊張和兩岸關係走向的理解。

是台灣還是中華民國？

台灣前總統馬英九2日在臉書上表示，他拒絕出席今年十月十日的國慶大會。 他解釋道，蔡英文政府從2021年起將雙十國慶日的英文改成「Taiwan National Day」，即「臺灣國慶日」。他批評這種作法是「不折不扣的『臺獨』」，並指責蔡英文未遵守中華民國憲法、危害台海安全。

民進黨籍的台灣立法院院長、國慶籌備委員會主委游錫堃回應，誠心希望馬英九能參加國慶大會，但也尊重他的選擇。國民黨總統參選人侯友宜則表示：能體諒馬英九的心情。台灣年輕人又是如何看待這個話題？

22歲的民進黨青年團成員、台灣世新大學大四學生王虹勻認為，馬英九的做法是選舉上的政治操作，「讓人滿不懂」。

王虹勻向DW表示，台灣人大多對「中華民國」的名稱沒有太深厚的感情，而「（台灣）這樣的稱呼，才是大家有共識，也是我們在國際上被熟知的（稱呼）」。隨著這些年政治氛圍的變化，「台灣才是目前大家認同的名字」。

她解釋，台灣民眾對國家認同的看法不同，是長久以來都存在的狀態，「我們沒有統一的一種說法」。年輕世代會逐漸在政治中尋找自己的定位。但光是國家的名稱，「大家就有很多不同的想法」。

今年22歲，台灣中興大學研究生、也參加國民黨青年團的葉承瑄向DW表示，台灣人對中華民國這個國號的感情，確實沒有那麼深。他坦言，雖然自己不是強烈的「中華民國派」（深藍），但如果看到中華民國國旗冉冉升起，還是滿感動的。

對於馬英九拒絕參加國慶大典，葉承瑄解讀，馬英九是所謂的「中華民國派」，因此「把國號拿掉，（馬英九）當然不會很開心」。而他認為「我們的國號就是中華民國」，他如果是前總統，也會做出和馬英九相同的選擇。

蔡英文總統任內最後一次國慶

DW客座評論員詹威克曾在4日的評論文章中表示，台灣民眾對國家認同這個議題非常敏感而且兩極化，不過對民眾而言，這些爭議其實都不重要。王虹勻也持這樣的看法，她認為也許對台灣的年輕世代而言，國慶日最重要的意義在於放假本身，而不會覺得自身和國慶日有連結。

王虹勻向DW指出，印象最深刻的是歷年國慶logo的對比圖，她會關注誰是比較有美感的政黨和總統，她不希望國慶會出現過去那種「華國美學」（指國民黨執政期間，中國風格較為濃厚的傳統美學設計）。

葉承瑄則解讀，今年的國慶，由於是蔡英文總統任內最後一次，這對於蔡英文個人的意義比較大。對於今年在台灣政府的文宣以「台灣國慶」稱呼，他認為蔡英文「可能想做這件事很久了」，而且因為已經是任期的最後一年，「不怕被罵」。

現在23歲蔡宗霖剛從台灣特戰部隊退伍，目前正在環島旅行，希望喚起台灣民眾對中國的警覺。他向DW表示，國慶絕對不能忽略民主價值，也不能被中國的文攻武嚇而所影響。

蔡宗霖說，因為兩岸關係緊張以及俄烏戰爭，讓軍事議題在今年國慶日特別敏感，他希望能透過國慶，來強化台灣各界對國家的信心。

年輕人怎麼看待未來的兩岸關係

近年來中國軍機不斷繞台，兩岸關係時有緊張。受訪的3位年輕人，對於台灣的現狀和兩岸關係未來的走向，各有不同的看法。

王虹勻說，在自己朋友圈內提及此事時，大家對於中國的飛彈試射、軍機繞台，都沒有什麼人會有回應，「我是比較震驚的」。她認為，台灣年輕人覺得兩岸的緊張局勢並不意外，而是認為這是一個既定的事實，緊張情況也一直都存在。

就目前的情況來看，王虹勻認為台灣未來跟中國爆發衝突的可能性不大。她對台灣未來整體的發展趨勢仍然看好，不過她也認為，在兩岸關係上，「台灣可能是被動會被中國主導的一方」，畢竟台灣已經放棄收復中國的目標，台灣也不會是主動發起戰爭的一方。

蔡宗霖則表示，現在年輕人會認為，民主、自由和和平好像是理所當然，或者是「（中國軍機）來了就來了」，對於兩岸關係的現況漠不關心，有的人甚至覺得如果兩岸開戰後，投降就可以換來生命安全。但他指出，香港和新疆目前雖是「和平」的狀態，可是香港被剝奪了民主自由、新疆被剝奪了生存的自由和權利，甚至還被強迫勞動，「這不是我們想要的和平」。

他表示，中國在兩岸關係上非常強勢，常常單方面打壓台灣。在蔡宗霖的理想中，兩岸的關係應該如同台灣與日本之間，或台灣與其他國家之間那樣的友好關係，「我們是這樣希望的，但現實並不是這樣的，現實沒有辦法這麼理想」。

蔡宗霖說，他也同意台灣除了在備戰以外，也應該試著與中國溝通，並建立一個避戰和避免誤擊的管道。但他不贊成一味討好中國。

葉承瑄則說，無論中國還是美國，無論經濟好不好，軍費都是越來越高。站在他的立場，他希望能夠讓台海不落入戰事，不過他也強調兩岸之間維持溝通的重要性。他認為，「台灣人是（對兩岸關係緊張）感到不安的」，許多人並不滿意蔡英文政府的兩岸政策。

而針對中國以軍力威懾台灣，葉承瑄認為，台灣方面當然要適度地提出抗議，但是民進黨只會以喊話來對抗中國的軍力威脅，「沒有解決問題」。他也舉例，過去在馬英九執政期間，中國軍機繞台的次數非常稀少，這顯示雙方可以依靠溝通解決軍事問題，「我認為（用溝通的方式與中國往來）是完全沒有問題的」。

葉承瑄舉馬英九今年到中國祭祖時，受到中國官方的禮遇，也在大陸完整的表述出中華民國為例，認為這是過去外界意想不到的模式。再從他個人在中國交流和參訪的經驗看來，葉承瑄認為，中國方面可能不認同中華民國的稱號，但是同時也覺得台灣方面提這個詞彙是「OK，沒有問題」。

不過，針對兩岸關係不佳跟蔡英文政府的態度有關的說法，王虹勻認為，台灣現在不需要中國給予的經濟優惠，就可以在國際上很活躍。台灣能夠跟其他國家交朋友，才是合理的做法。而且從俄烏戰爭的援助看來，「民主國家很願意互相幫忙」。

（DW記者James Chater對本文有貢獻）

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