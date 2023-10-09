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2人已通話…侯友宜曝柯文哲返台失聯 喊「藍白合」2對2溝通

不滿台灣國慶日 洪秀柱：何必再藉英文大搞曖昧？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片

民進黨政府連續三年將中華民國國慶日名稱，改為台灣國慶日（Taiwan National Day），國民黨前主席洪秀柱今天表示，民進黨已完全執政快八年了，今年是蔡政府最後一次舉辦國慶，不如就誠實一點，何必再藉由英文大搞曖昧。

洪秀柱透過臉書指出，自民進黨上台，每逢光輝雙十國慶，對中華民國是避之唯恐不及，總統國慶文告幾乎通篇以台灣取代，連續三年以台灣國慶日偷渡台獨。蔡英文不敢如陳水扁向獨派坦承正名制憲，做不到就是做不，又不敢貿然改掉國號，只好在國慶主視覺上挖空心思，在國慶圖騰上抹去中華民國，企圖以此自嗨方式向獨派示好。

洪秀柱表示，過去奉台獨為神主牌的民進黨，已經完全執政快八年了，既然如此嫌惡中華民國，有本事就修改憲法，改國號，反正民進黨掌握執政多數，沒有什麼過不了的案子，哪怕是違逆民意的公投案，民進黨都有本事傾全黨之力翻轉。

洪秀柱說，身為一國元首，對中華民國棄如敝屣，讓國人見識到一方面享受中華民國俸祿權位，一方面不斷貶抑國號與立國的精神與價值，豈非精神錯亂，人格分裂。一個急於塗銷國號，不斷踩踏憲法紅線的總統，如何得到國人的尊重﹖又如何能號召全民、團結國家﹖只能說人必自侮，而後人侮之。

洪秀柱表示，沒有中華民國，哪有蔡英文、賴清德、和陳建仁等掌權者，坐享國家名器的尊崇待遇﹖沒有中華民國，哪有民進黨執政所擁有的無上權力與豐厚資源﹖但這個政黨卻處心積慮想要變更國號，拋棄國史，切斷立國的根源與連結，若這不叫忘恩負義，什麼才是忘恩負義。

國慶 民進黨

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