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柯文哲喊推動內閣制入憲 目標產生中華民國第一位總理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲上午在張榮發基金會國際會議中心舉行「終結有權無責獨裁總統制-把國家還給你」記者會，柯文哲手持「把國家還給你」手舉牌合影。記者黃義書／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲上午在張榮發基金會國際會議中心舉行「終結有權無責獨裁總統制-把國家還給你」記者會，柯文哲手持「把國家還給你」手舉牌合影。記者黃義書／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今天說，我國選舉特色是贏者全拿，毫無監督，幾乎沒有制衡，台灣應該終結有權無責的獨裁總統制，勇敢地走向內閣制，真正把國家的權利還給人民，如果他當選中華民國總統，目標就是產生中華民國第一位總理。

柯文哲上午舉行記者會，提出七項政策主張，包括總統赴立法院報告、接受各黨團質詢監督；行使閣揆同意權、閣員經立法院聽證同意後任命；凍結考監兩院、三權分立確實制衡；高階文官、國營事業董監事公開遴選；特別預算不再常態化；下修選舉年齡；舉行國是會議、推動內閣制入憲。

柯文哲表示，台灣從1996年民選總統以來，歷經三次政黨輪替，國家體制好像有問題，整個台灣的選舉，通常由七個人決定，包括總統跟六都市長，特色就是贏者全拿，毫無監督，市長好歹要進議會接受質詢，但是總統根本不用開記者會，甚至是接受國會監督。

柯文哲認為，總統不應該只有想到任期，是要思考台灣的長治久安，他要把新的精神、政治文化帶進台灣，希望讓國家長治久安，終結有權無責的獨裁總統制，真正把國家的權利，重新還給人民，終究要改變國家的體制，我們要相信制度，而不是相信個人。

柯文哲指出，台灣歷經30年的民主化歷程，還是要肯定民主成就，但是這套制度發展到最後，不應該成為有權無責的威權總統、獨裁總統，其實根本就是「民選皇帝制」，一旦當選就沒有辦法制裁，「我們應該把國家的權力拿回來，重新再交給人民。」

柯文哲表示，他主張三權分立，民進黨過去都說要廢考監，結果權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化，如果要凍結考試院、監察院的職權，只要這屆做完，下屆總統不提名，自然就職權暫停，然後再把工作移到行政院跟立法院。

柯文哲批評，在蔡英文總統任內，特別預算常態化，很難監督，特別預算常態化，一定要把它廢掉，不應當讓政府有空白支票的權力，去年18歲公民權修憲案沒有通過，未來還是要繼續推動，台灣既然要跟世界接軌，就應當要符合國際的潮流。

柯文哲說，聯合政府在台灣從來沒有實現過，如果台灣走向聯合政府，政治上的鬥爭會少很多，政策比較容易延續，不會一朝君子一朝臣，換了政府所有計畫都被毀掉，如果當選中華民國總統，目標就是產生中華民國第一位總理，內閣制就是他的目標。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 內閣

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