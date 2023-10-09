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中山女學生遭騷擾事件延燒 國民黨要求賴清德出面

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院國民黨團總召曾銘宗批評，賴清德當初也曾深受民進黨網軍騷擾，還請蔡英文總統要求網軍別再繼續。但是賴在演講遭遇問題時，非但沒有好好回答，還讓女學生遭受網軍攻擊，要求賴清德出面說明。記者張睿廷／攝影
立法院國民黨團總召曾銘宗批評，賴清德當初也曾深受民進黨網軍騷擾，還請蔡英文總統要求網軍別再繼續。但是賴在演講遭遇問題時，非但沒有好好回答，還讓女學生遭受網軍攻擊，要求賴清德出面說明。記者張睿廷／攝影

中山大學女學生提問民進黨總統參選人賴清德遭騷擾事件延燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，賴清德當初也曾深受民進黨網軍騷擾，還請蔡英文總統要求網軍別再繼續。但賴在演講遭遇問題時，非但沒有好好回答，還讓女學生遭受網軍攻擊，要求賴清德出面說明。

賴清德在中山大學演講，當時女學生詢問要如何解決民進黨層出不窮的貪污案件，後續傳出提問學生在網路上遭到網友批評。

曾銘宗說，賴清德在中山大學被詢問為何蔡政府會出現這麼多貪腐案件，導致女學生遭騷擾肉搜。國民黨團要求蔡英文去告訴蔡的網軍，別再去騷擾單純的學生。

曾銘宗表示，賴清德應該出面說清楚，講明白，賴身為當事人，過去也深受民進黨網軍騷擾，賴當時還特別請蔡英文網軍別繼續騷擾，國民黨團要求民進黨中央出面說清楚，也請賴清德不要迴避。

曾銘宗指出，中華民國是自由民主法治社會，為何在學校演講被提出問題時，沒有被好好回答，還要遭受民進黨網軍騷擾，賴清德公開對外說明。

賴清德 民進黨 蔡英文

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