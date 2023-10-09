名嘴指賴蕭配機率逾五成 籲侯提出「還要比什麼？」
民進黨總統參選人賴清德要把駐美代表蕭美琴送進總統府，媒體人黃暐瀚今天在臉書指出，賴清德拋出話題，賴辦不予承認，蕭美琴沒有否認，賴蕭配機率看來超過五成。
黃暐瀚表示，賴清德話講完，賴辦解釋他是在跟花蓮民眾搏感情，有關副手人選，目前還沒有決定；蕭美琴在美出席活動，受訪時稱目前專心外交事務，有關政治議題沒有評論。如果這樣表態還不明顯，不知道還有什麼比這更明顯的主觀意願表態了。
黃暐瀚指出，國民黨總統參選人侯友宜不比民調或是不敢比民調，在聲勢上多少會受到影響，最關鍵的是，當侯提出民調不該是唯一後，唯二、唯三是什麼呢？不只比民調那要比什麼？總得公開提出來。
黃暐瀚說，時間只剩一個多月，還在那邊黨對黨先慢慢開始談，已經快沒時間談了。上周五鴻海創辦人郭台銘宣稱已經跨過連署門檻，但看來藍白沒有太多理會，郭台銘就繼續勇敢地選下去吧。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言