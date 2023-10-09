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名嘴指賴蕭配機率逾五成 籲侯提出「還要比什麼？」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左）、駐美代表蕭美琴（右）。圖/取材自賴清德臉書
民進黨總統參選人賴清德（左）、駐美代表蕭美琴（右）。圖/取材自賴清德臉書

民進黨總統參選人賴清德要把駐美代表蕭美琴送進總統府，媒體人黃暐瀚今天在臉書指出，賴清德拋出話題，賴辦不予承認，蕭美琴沒有否認，賴蕭配機率看來超過五成。

黃暐瀚表示，賴清德話講完，賴辦解釋他是在跟花蓮民眾搏感情，有關副手人選，目前還沒有決定；蕭美琴在美出席活動，受訪時稱目前專心外交事務，有關政治議題沒有評論。如果這樣表態還不明顯，不知道還有什麼比這更明顯的主觀意願表態了。

黃暐瀚指出，國民黨總統參選人侯友宜不比民調或是不敢比民調，在聲勢上多少會受到影響，最關鍵的是，當侯提出民調不該是唯一後，唯二、唯三是什麼呢？不只比民調那要比什麼？總得公開提出來。

黃暐瀚說，時間只剩一個多月，還在那邊黨對黨先慢慢開始談，已經快沒時間談了。上周五鴻海創辦人郭台銘宣稱已經跨過連署門檻，但看來藍白沒有太多理會，郭台銘就繼續勇敢地選下去吧。

獨立總統擬參選人郭台銘（左1）、國民黨總統參選人侯友宜（左2）、民眾黨總統參選人柯文哲（左3）、民進黨總統參選人賴清德（左5）日前出席拱天宮建廟160周年開幕典禮。圖/聯合報系資料照
獨立總統擬參選人郭台銘（左1）、國民黨總統參選人侯友宜（左2）、民眾黨總統參選人柯文哲（左3）、民進黨總統參選人賴清德（左5）日前出席拱天宮建廟160周年開幕典禮。圖/聯合報系資料照

黃暐瀚 民調 賴清德

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