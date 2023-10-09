柯文哲批台灣民選皇帝應改內閣制 民進黨：柯自稱雍正

民眾黨總統參選人柯文哲稱台灣選舉贏者全拿，毫無制衡，是民選皇帝制，應勇敢朝內閣制發展。民進黨發言人張志豪今天表示，柯文哲一貫作風就是雙重標準，嘴喊內閣制，心裡皇帝制，心口不一致，如擔任台北市長期間老是自稱雍正；民眾黨中評會被架空、前主委被辱罵狗，柯文哲也毫不避諱地說，他以中共前領導人毛澤東為師。在在凸顯柯文哲心裡根本就是帝制思想。

張志豪說，當一個市長不是每天開受訪或開記者會就叫做認真，柯文哲的歪理扭曲，反而自曝其短，把市長當名嘴當，擔任台北市長期間老是自稱雍正皇帝，可見是真正想當皇帝的人。

張志豪指出，柯文哲自稱皇帝的言論，可說是多如牛毛，包括2015年1月，柯文哲上任滿一個月時，接受媒體專訪，當時就稱自己是雍正皇帝；日前想在北流開演唱會，柯也說，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那」；也曾在受訪時大讚北市前副市長黃珊珊優秀，又以漢高祖自喻，自稱是開創天下的人，黃珊珊接棒當市長會有文景之治」；過去心腹蔡壁如受訪時也爆料，柯文哲常跟下屬說「朕是暴君，不是昏君，臣議其君，死罪」，可見柯文哲嘴喊內閣制，心裡皇帝制，心口不一致。

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