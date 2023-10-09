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港湖泛綠分裂 苦苓提這事高嘉瑜怒留言：為何造謠帶風向

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜（右）。本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜（右）。本報資料照片

2024立委選戰，北市內湖南港選區呈現泛綠分裂，繼媒體人鍾年晃昨天到東湖五分市場幫台灣基進參選人吳欣岱輔選，作家苦苓也在臉書再度質疑高嘉瑜去年幫民進黨市長參選人陳時中站台一事，結果苦苓的臉書貼文釣出本尊高嘉瑜留言反批苦苓，「爲什麼你要一直造謠抹黑？」「當天的狀況，吳思瑤、林楚茵都出來澄清了，你還能造謠抹黑？」

高嘉瑜今天也在臉書貼文表示，苦苓說的這場去年7月的活動，她已經多次在媒體上澄清，吳思瑤、林楚茵也都已經澄清，為什麼還要不斷地抹黑造謠帶風向？

對於苦苓在臉書提到，高嘉瑜搶著去跟人家按鈴申告，但陳吉仲被圍剿時有幫他說過半句話嗎？陳時中不得不來挺高，但高嘉瑜還記得幫陳時中站台時、兩秒鐘就落跑了嗎？（有這種同志，根本不需要敵人…）

高嘉瑜今天在臉書說，去年七月的活動，她當天原就排定上午11點要趕赴宜蘭參加朋友父親的公祭，陳時中競總臨時通知記者會行程，因此跟競總溝通確認參拜完最晚10點10分必須離開趕往宜蘭。原本趕場行程，競總同意她參拜完離開，唱名上台介紹的流程，則是當場她答應吳思瑤再待一下，吳思瑤與主持人都是知情的，且「台上沒有高嘉瑜名字的站點，所以在主持人介紹完後才趕快下台」。

高嘉瑜也說，當天立委范雲也有事無法參加，林昶佐也是提早離開。

高嘉瑜表示，林楚茵和吳思瑤也先後留言感謝她配合競總調整行程、奔波趕場，其中林楚茵更特別澄清並沒有如媒體所述「嚇一跳！」強調高嘉瑜有事先告知要去宜蘭的告別式。

高嘉瑜 吳思瑤 陳時中

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