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王世堅自拍吃「霜食」祝雙十節快樂..自曝下場超淒慘

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
明天就是雙十國慶，民進黨北市大同士林立委參選人、議員王世堅今天在臉書貼文祝雙十連假快樂。圖／引用自王世堅臉書
明天就是雙十國慶，民進黨北市大同士林立委參選人、議員王世堅今天在臉書貼文祝雙十連假快樂。圖／引用自王世堅臉書

明天就是雙十國慶，民進黨北市大同士林立委參選人、議員王世堅今天在臉書貼文祝雙十連假快樂，不過王世堅秀出自拍圖卡，拿著霜淇淋融化的照片，稱雙十節前「我剛好手上有霜淇淋，就吃『霜食』祝福大家。」王也自曝拍完下場，就是「自拍之後，霜淇淋也沒吃到幾口，統統流到手機上…。」

王世堅的臉書雙十快樂貼文，也吸引許多網友留言，有網友看王世堅自拍得這麼辛苦，連忙喊加油！也有網友教王世堅自拍技巧「鏡頭不要從下往上拍」，還有網友受不了了，求「堅哥….你要不要跟你家貓入鏡就好？」「可以請一個美編嗎？」

由於王世堅的雙十快樂圖卡，沒有中華民國字樣，也有網友直接說「完全沒有中華民國的台獨....」。

王世堅 自拍

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