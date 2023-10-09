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國慶晚會 台南萬人穿雨衣同樂

聯合報／ 記者黃宣翰／台南報導
國慶晚會昨天在台南空軍基地舉行，舞台及會場周邊展示IDF經國號等戰機，吸引民眾爭睹；但天公不作美，晚間7時起下起大雨，蔡英文總統（圖前排右五）等人穿雨衣看表演。記者劉學聖／攝影
國慶晚會昨天在台南空軍基地舉行，舞台及會場周邊展示IDF經國號等戰機，吸引民眾爭睹；但天公不作美，晚間7時起下起大雨，蔡英文總統（圖前排右五）等人穿雨衣看表演。記者劉學聖／攝影

雙十節國慶晚會昨晚在台南空軍基地登場，以「民主台灣 堅韌永續」為主題，並安排許多族群融合節目演出，吸引1萬多人參觀。但天公不作美，晚間7時起下起大雨，前排觀眾穿雨衣看表演，後排民眾躲到空機棚避雨。

舞台及會場周邊展示C130運輸機、F16、IDF、幻象、勇鷹等戰機，及黑鷹、阿帕契等直升機，展示空軍各式優良戰備，吸引民眾爭相拍照留念。

晚會由無双樂團演奏迎賓開場，還有集結客家、原民的羅文裕、J HALL搖滾小小兵及泰雅學堂合唱團合作演出「福爾摩沙 山海一家人」，展現正面向上及熱愛這片土地的動人情懷；大支、黃明志等帶來「民主同心、四海一家」系列演出，透過音樂、舞蹈等藝術表演凝聚全民一心。

國慶晚會昨天在台南空軍基地舉行，舞台及會場周邊展示IDF經國號等戰機，吸引民眾爭睹（圖）；但天公不作美，晚間7時起下起大雨，蔡英文總統等人穿雨衣看表演。記者劉學聖／攝影
國慶晚會昨天在台南空軍基地舉行，舞台及會場周邊展示IDF經國號等戰機，吸引民眾爭睹（圖）；但天公不作美，晚間7時起下起大雨，蔡英文總統等人穿雨衣看表演。記者劉學聖／攝影

蔡英文總統穿雨衣觀看表演，她致詞表示，看到大家冒著大雨參加晚會讓她很感動，舞台邊有幻象2000、F16等圍繞，就像國軍弟兄時刻堅守崗位，迎接國慶時刻，感謝國軍的辛苦。過去推動國防改革國防自主，潛艦海鯤已下水，勇鷹交機20架，代表守護國家的決心。

蔡英文說，晚會選在台南舉辦很有意義，台南是台灣第一座發展的城市，明年就是建城400年，不但有歷史文化更有高科技產業，全球唯一可量產3奈米聚落就在南科，透過中央地方合作南科3期擴建案已動土，預估未來3期完成後產值可超390億元。

台南市長黃偉哲說，台南是台灣文化的啟蒙重鎮，也是全台族群最多元的城市之一，國慶晚會安排閩南、客家、原住民等在地多元文化特色展演，也向海內外同胞宣傳，歡迎國慶連假來台南，品嘗美食，體驗文創張力。

國慶 蔡英文

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