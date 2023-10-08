諾魯總統昆洛斯訪台參加國慶 蔡英文總統歡迎
我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）應我國政府邀請，於今天率團抵達台灣，展開為期5天訪問。總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎昆洛斯率團訪問台灣。
林聿禪表示，蔡總統將在明天上午於總統府會見訪問團，就兩國共同合作及關切之議題進行交流。而昆洛斯此行也將參加國慶慶典系列活動，以及出席第7屆「玉山論壇」發表開幕演說。
林聿禪說明，此行訪團成員另包括諾魯教育部長孟克（Richard-Hyde Menke）、土地管理部副部長艾吉爾（Jason Bingham Agir）、外交暨貿易部次長塔布那（Dominic Joselito Tabuna）、國會議員柏尼克（Shadlog Armait Bernicke）、以及史考蒂（Charmaine Eraidinomo Scotty）等重要官員與民意代表共17人，充分展現對台諾邦誼的重視。
林聿禪指出，諾魯政府歷年來堅定支持臺灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織；兩國也在基礎建設、公衛醫療、潔淨能源、資通訊、農漁業、以及海巡等領域頻繁交流、合作密切。
林聿禪表示，期盼透過此次昆洛斯總統來訪，持續深化兩國邦誼，增進兩國人民福祉，為印太區域和平穩定及民主發展，貢獻海洋國家的良善力量。
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