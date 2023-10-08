感受以色列遭襲兵凶戰危 朱立倫：兩岸和平很重要

國民黨主席朱立倫今天下午陪同立委參選人陳若翠到高雄仁武區大灣武聖廟上香與參與地方座談會，會後受訪針對巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」突襲以色列，造成數百人死亡，朱回應情勢相當嚴重，已感受兵凶戰危，再次強調兩岸和平的重要，「沒有任何一位台灣民眾想看到任何戰爭發生」。

朱立倫表示，以色列發生武裝攻擊事件非常嚴重，情勢甚至已進入戰爭規模， 讓大家感受到兵凶戰危，短短一兩天已造成一兩百人死傷，他再次強調「兩岸和平是我們最期待的」，沒有任何一名台灣民眾想看到任何戰爭發生。

至於是否參加國慶大典，朱立倫說，目前國民黨在15個縣市已有舉辦國慶升旗典禮，他會全力參與，但對於總統府舉辦的大典，則未正面回應；另外侯友宜全國競選總部已選在北市龍江路上，鄰近捷運南京復興站新建物，距中央黨部僅約850公尺，朱表示，目前仍有幾個地點在考慮。 朱立倫認為以色列情勢相當嚴重，已感受兵凶戰危，再次強調兩岸和平的重要，「沒有任何一位台灣民眾想看到任何戰爭發生」。記者宋原彰／攝影 朱立倫認為以色列情勢相當嚴重，已感受兵凶戰危，再次強調兩岸和平的重要，「沒有任何一位台灣民眾想看到任何戰爭發生」。記者宋原彰／攝影

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