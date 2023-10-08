侯友宜以往留平頭為哪樁？ 他：清清白白為改變國家打拚
國民黨總統參選人侯友宜拜票行程中，喜歡談到以往的警察生活。今天他透露，自己剛從警校畢業時留平頭，是為了抓歹徒時要拚命，在跟歹徒搏鬥時，避免頭髮長會被歹徒抓住，言談中讓人感受到他對以往刑警工作的執著與懷念。
侯友宜上午到太平區的聖和宮上香，看到宮的管理委員會主任委員陸東明留著小平頭，隨之以此為話題，說出自己以往當警察時留平頭，完全是為了一旦與歹徒搏鬥，避免頭髮被歹徒抓住。
他也問陸東明為何要留平頭，陸的說是為了清潔，且一天要洗3次。侯友宜說，他和陸東明一起，留平頭是為了清清楚楚、愛清潔，且是為了對付壞人。陸東明應和說「要有清潔樣」侯友宜也跟著說，「做人要有清潔樣」而且大家可以去探聽他當刑事、警察時，有沒有清清楚楚。
他說，一個人如果過去清清楚楚，做人清白，又是為國家做事情，用這種精神來「顧台灣」改變現在國家不安全、貪汙的政府，讓他清清潔潔為國家奉獻一輩子，來打拚、來改變。
侯友宜以往擔任警大校長時的秘書林滄崧家就在聖和宮所在的頭汴坑，林滄崧知道老長官要來，也特別前往碰面。林滄崧目前是台中市警察局股長，他說因為太平產枇杷，產季時都不忘送給侯友宜品嘗，一送送了15年。
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