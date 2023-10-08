哈瑪斯襲以色列 總統府：反對任何形態的恐怖主義威脅

有關巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯向以色列發射多枚火箭，有武裝人員進入以色列境內，對平民發動隨機攻擊，造成無辜民眾傷亡。總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統在得知事件後相當關切，除對不幸傷亡的民眾表達哀悼與慰問，也代表台灣人民向以色列人民致上誠摯的關懷。

林聿禪說，作為民主國家，我國反對任何形態的恐怖主義威脅，譴責對平民的暴力攻擊，台灣將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形式的暴力威脅，與對民主自由的傷害。蔡總統也請外交部與駐處，務必掌握當地台灣僑民與國人狀況，確保安全無虞。

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