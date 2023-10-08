快訊

從北到南15縣市大雨特報 恐一路下至晚上

苦讀上頂大反被父母潑冷水 他心寒嘆：為什麼沒錢要生小孩？

以色列戰爭震驚世界 顏擇雅指這隱憂：台灣最應該學習

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈瑪斯襲以色列 總統府：反對任何形態的恐怖主義威脅

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供

有關巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯以色列發射多枚火箭，有武裝人員進入以色列境內，對平民發動隨機攻擊，造成無辜民眾傷亡。總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統在得知事件後相當關切，除對不幸傷亡的民眾表達哀悼與慰問，也代表台灣人民向以色列人民致上誠摯的關懷。

林聿禪說，作為民主國家，我國反對任何形態的恐怖主義威脅，譴責對平民的暴力攻擊，台灣將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形式的暴力威脅，與對民主自由的傷害。蔡總統也請外交部與駐處，務必掌握當地台灣僑民與國人狀況，確保安全無虞。

以色列 蔡英文 總統府發言人 哈瑪斯

延伸閱讀

以巴衝突／哈瑪斯珍珠港式偷襲 以色列數十億防禦系統竟失效

以色列報復空襲！加薩至少256人喪命包括20名孩童

心碎！哈瑪斯強闖民宅擄人 婦女通話聽見自己2個孩子遭綁走

突襲以色列！哈瑪斯軍事部隊曝「開戰目的」： 為保衛聖地

相關新聞

哈瑪斯襲以色列 總統府：反對任何形態的恐怖主義威脅

有關巴勒斯坦武裝組織哈馬斯向以色列發射多枚火箭，有武裝人員進入以色列境內，對平民發動隨機攻擊，造成無辜民眾傷亡。總統府發...

國慶總統府光雕秀 台灣漫畫家張季雅作品登上舞台

今年國慶總統府光雕秀昨晚登場，主題為「致未來的她．台灣」，向女性致敬，台灣漫畫家張季雅的作品登上2023年國慶光雕舞台，...

當年美國根本無艦可賣 民進黨口中的小布希軍售台灣潛艦只是「國王新衣」

民進黨趁著國造潛艦原型艦海鯤軍艦下水，大肆政治攻擊國民黨過去在立法院杯葛美國小布希總統軍售台灣潛艦。其實，小布希總統在2001年同意售台八艘柴電潛艦時，美國根本沒有柴電潛艦可賣，也不生產製造柴電潛艦，更沒有其他國家要透過美國賣潛艦給台灣，說穿了，這個潛艦軍售案，就只是個國王新衣，是不存在的東西，需要有人戳破的政治假象。...

畜產會找代工廠延長進口蛋效期 立委質疑能否全數銷售

農業部專案進口雞蛋210萬顆將到期，中央畜產會近日公告徵求委託代工，希望延長雞蛋有效期間，民眾黨立委邱臣遠今天說，農業部...

友邦聖文森及格瑞那丁總督訪台 將參加國慶大典

我國加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁總督朵根（H.E. Dame Susan D. Dougan, GCMG, OBE）應我...

進口雞蛋之亂延燒 王鴻薇痛批政府浪費納稅人血汗錢

國民黨立委王鴻薇說，政府進口大量雞蛋，結果花錢要求業者製作成液蛋，延長保存期限，另一邊還要繼續進口，民眾還買不到平價雞蛋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。