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國慶總統府光雕秀 台灣漫畫家張季雅作品登上舞台
今年國慶總統府光雕秀昨晚登場，主題為「致未來的她．台灣」，向女性致敬，台灣漫畫家張季雅的作品登上2023年國慶光雕舞台，在總統府建築用台漫元素呈現女性議題。
中華文化總會表示，台灣新生代漫畫家張季雅出道十多年，出身茶農人家，以茶為主題創作，挖掘台灣豐富的在地故事，也讓讀者擁抱台灣漫畫的魅力。
國慶光雕導演陳怡潔說，此次光雕主題為「致未來的她．台灣」，邀請張季雅與設計師黃怡婷（大樹）聯手合作，用漫畫刻劃出台灣女性豐富多元的樣貌，結合音樂劇元素，展現動漫軟實力。
文總秘書長李厚慶指出，很高興此次光雕結合眾多文化人的創作能量，包含跨界藝術家陳怡潔、金曲音樂製作人王希文、台灣文學獎金典獎得主蘇致亨、編劇陳巧蓉、漫畫家張季雅、設計師黃怡婷等，聯手編導、音樂與視覺主創，用在地文化為國家慶生，也用女性主題向母親台灣致敬。
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