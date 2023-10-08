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泛綠分裂 高嘉瑜籲整合民調 吳欣岱喊政見誰代表本土派

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進立委參選人吳欣岱今天到東湖的市場掃街，媒體人鍾年晃幫忙輔選拜票。吳強調「這一區綠只有我一個，另外一個(高嘉瑜)其實是白大於綠」，別再講誰讓誰。圖／台灣基進北市黨部提供
台灣基進立委參選人吳欣岱今天到東湖的市場掃街，媒體人鍾年晃幫忙輔選拜票。吳強調「這一區綠只有我一個，另外一個(高嘉瑜)其實是白大於綠」，別再講誰讓誰。圖／台灣基進北市黨部提供

泛綠在台北市港湖區陷入分裂局面，台灣基進立委參選人吳欣岱今天到東湖的市場掃街，媒體人鍾年晃幫忙輔選拜票。吳強調「這一區綠只有我一個，另外一個(高嘉瑜)其實是白大於綠」，別再講誰讓誰；高嘉瑜回應，港湖是能不能過半的關鍵一席，呼籲吳欣岱考量大局接受整合式民調，並表示「即便我是民進黨提名還是願意接受整合式民調，這才是對泛綠陣營的最大勝利。」

2024立委選戰開打，吳欣岱今天到東湖五分市場掃街，高嘉瑜則是到湖光市場拜票，對於泛綠呈現分裂，吳欣岱今天表示，小黨最堅持的就是理念，從年初就開始講，這一區其實綠只有她一個，另外一個，其實是白大於綠，這樣的整合在物理、數學、統計上都行不通。並質疑高嘉瑜不斷攻擊她還跟媒體放話。

對於高嘉瑜呼籲整合，並接受整合式民調，吳欣岱則喊話高嘉瑜，「不如好好比政見，包括高端、AIT擴建上面的立場說明清楚，這才是重視本土派選民希望看的東西」。

高嘉瑜則表示，港湖絕對國會過半的關鍵一席，內湖南港就是關鍵一席，呼籲吳欣岱，如果她認為自己有實力在港湖勝選，那就參加整合民調推出最強候選人，這才是所有支持者的期待，這也是對本土派、對泛綠陣營的最大勝利。

鍾年晃表示，他過去就曾表態支持吳欣岱參選，今天是信守承諾，以行動力挺，不只是支持吳，更是要支持台灣價值，並意有所指表示，「這個價值是對人、對黨要有忠誠度，並且要飲水思源，不要忘恩負義」，相信吳在港湖能夠為選民做更好的服務。

吳欣岱表示，自己始終相信，價值理念相近的人最終會走在一起，所以高嘉瑜走向藍白，而堅守本土理念的人，站出來與自己合體掃街，或是透過不同的站台方式宣傳，告訴大家本土派要團結的唯一人選就是吳欣岱。

高嘉瑜說，港湖是能不能過半的關鍵一席，呼籲吳欣岱考量大局接受整合式民調，並表示「即便我是民進黨提名還是願意接受整合式民調，這才是對泛綠陣營的最大勝利。」圖／引用自高嘉瑜臉書
高嘉瑜說，港湖是能不能過半的關鍵一席，呼籲吳欣岱考量大局接受整合式民調，並表示「即便我是民進黨提名還是願意接受整合式民調，這才是對泛綠陣營的最大勝利。」圖／引用自高嘉瑜臉書

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 吳欣岱 高嘉瑜

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