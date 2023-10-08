要終結貪腐 侯友宜：積極面對、溝通 藍白合大家往前走　

國民黨總統參選人侯友宜昨曾提出藍白合3主張，他今仍表示，政黨之間一定要有很多的理念必須志同道合，他反對台獨，希望兩岸和平穩定下來，也一定要終結貪腐，讓民進黨政府政黨輪替，這是很多人的聲音，藍白合一定是在此基礎上，大家「往前走」。

對於柯文哲在美訪問時手機掉了，是否影響連繫？侯友宜說，他們有很多連絡管道，會積極面對、好好做好溝通。

他說，有6成以上民眾希望政黨輪替，最主是要終結貪腐，因此藍不會與綠合作，只會跟白合作。相對的，如果繼續讓民進黨再執政，那我們的價值就不一樣了。

侯友宜昨曾提出藍白合3點聲明，並指出藍白合本質上就是政黨合作，先由兩個政黨立即正式開始面對面來談，把核心理念、政策主張及未來要推動的事項，具體列成綱領或公約，他會在過程中和黨中央密切溝通，表達看法，有必要時朱主席、柯主席及他都可以參加，這才是做事情該有的SOP，這才是真正藍白合的SOP。

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