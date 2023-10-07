哈瑪斯攻擊以平民 外交部：台人均安 譴責恐怖攻擊
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日凌晨自加薩地區向以色列發射多枚火箭，並有多名哈瑪斯武裝份子進入以色列境內對民眾發動隨機攻擊，造成多人傷亡。外交部今表示，嚴正譴責哈馬斯組織對以色列平民進行恐怖暴力攻擊，造成無辜民眾傷亡。
外交部指出，經我國駐以色列代表處聯繫瞭解，目前駐處員眷及我國旅以台僑或國人均安，駐處也將持續密切關注相關情勢發展。
外交部表示，由於近期以巴緊張情勢升高，外交部籲請近期規劃或正在以色列從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全。國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。
外交部指出，亞西及非洲司司長賀忠義大使已於第一時間代表外交部長吳釗燮，向駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）表達我國慰問之意。
外交部也將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形式的恐怖主義攻擊行動。
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