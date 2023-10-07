【重磅快評】提告雞蛋門神前 鄭文燦得先說清的問題

進口蛋爭議雖因「吹哨者」農業粉專板主林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案，而讓綠營趁機轉移焦點，近日國民黨總統參選人侯友宜陣營推出電視廣告，行政院副院長鄭文燦不滿遭諷刺為「雞蛋門神」而喊告，廣告還因此遭電視台下架。但鄭文燦擔任雞蛋進口跨部會協調者的角色，卻始終迴避幾個關鍵問題，這可不是用一句「栽贓抹黑」就能蒙混過去。

這次雞蛋進口之所以引發如此大的爭議，就是因為採取專案進口的方式，只有政府指定的9家廠商才能獲得價差補貼，其他民間進口則要自負盈虧。雖然台灣雞蛋過去大抵能自給自足，但是因為產蛋率容易受到疫病及季節因素影響，因此不定期會從非禽流感疫區進口雞蛋，不少民間廠商多有進口的經驗。

對比同樣在今年上半年執行的豬肉進口，今年年初因豬肉價格升高，農業部在3、4月間先以專案進口3000公噸豬肉，但並沒有獎勵補助措施。到了5月，就改採取限時限量的方式，開放所有符合資格的貿易商自由進口，以每公斤補助6元的方式獎勵進口，補助期間到9月底、上限是5萬公噸。

姑且不論獎勵進口豬肉政策本身的爭議，但中央畜產會當時至少是訂定一套公開透明的遊戲規則，開放貿易商自由進口。此外，行政院更可用輕稅簡政的方式，例如減免雞蛋進口關稅，降低廠商的進口成本，即可達到平抑蛋價效果。但偏偏雞蛋進口卻用「篩選廠商」的方式，再用一套複雜又充滿操作空間的價差補貼方式，如果雞蛋進口有利可圖，又有政府價差補助，民間自然前仆後繼，政府只要控制總量即可，何須指定廠商？

在歷經超思風波後，農業部代理部長陳駿季也說，往後將採取雞蛋自由進口，不再用專案進口方式。在雞蛋進口政策中角色吃重的鄭文燦迄今卻從未清楚交代為何當初要捨近求遠、化簡為繁的方式，這可不是用一句「農業部決定專案進口」，就想糊弄過去。

再者，農業部職司農民輔導與健全農業生產環境，本土所產雞蛋供應不足，農業部可以做的是加強輔導或補貼蛋農，降低生產成本；至於平穩物價是經濟部該擔負的角色，結果最後卻是農業部搶了經濟部的工作，不僅導致農業部變成打壓蛋價、與本土蛋農為敵的角色，本應擔任雞蛋產銷調節角色的畜產會，更因此同時扮演雞蛋進口的甲方（代表政府的買方）與乙方（進口雞蛋的賣方），其後更上演荒腔走板的「混蛋」事件、擴大成食安風暴。如此錯亂又紊亂的部會分工，都跟行政院息息相關，鄭文燦能置身事外嗎？

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