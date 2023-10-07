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出席新書發表會 蘇貞昌吐槽賴清德：我再怎麼兇也沒到國罵程度
行政院前院長蘇貞昌今天出席新書「護國四年」首場發表會，他表示，這四年大家都說他在立院答詢「五告派」，從沒看過這麼兇的閣揆；但他看到副總統賴清德當立委時的影片，才知道賴是用國罵的，「我還沒有到國罵的程度，賴清德比較人性」。
蘇貞昌說，當他拿新書請蔡英文總統寫序時，「其實她是很細看的，大家知道她是很謹慎小心的人」。蔡總統在裡面講了很多，因為這四年來兩人聊了很多，蔡總統還說，一定會出席新書發表會，「不看稿也要來爆料」。
蘇貞昌表示，很多事情只要有感情，拿得出辦法，絕大多數的台灣人民真的是可愛的，大家也知道是同舟一命，所以他要出這本書讓大家看到團隊怎麼走過來，蔡總統是怎麼有那個度量授權給一個人，大家是怎麼扛的，「所以一定要挺得住，要選出一個像蔡英文總統這樣堅定勇敢的領導人，讓賴清德接續蔡英文的路線，讓台灣繼續安全發展。」
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