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政院強化消防安全會議 提高層級由鄭文燦召集部會討論

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦（右二）。記者黃于凡／攝影
行政院副院長鄭文燦（右二）。記者黃于凡／攝影

蔡英文總統昨天出席明揚廠區爆炸案追悼會表示，政府就大家關心的消防政策和管理機制，將會與社會各界共同討論，加速研議。行政院秘書長李孟諺上午進行「強化消防安全管理機制政策諮商會議」籌劃討論，12日起將由副院長鄭文燦召集正式會議，說明相關單位目前研議的政策方向與草案。

發言人林子倫今天表示，自10月12日起，「強化消防安全管理機制政策諮商會議」由鄭文燦召集相關部會代表，同時邀請考試院派員列席與會，說明政府相關單位目前所研議的政策方向與草案，並聽取更多社會聲音與建議。

林子倫表示，鄭文燦所主持的溝通諮詢會議將擴大並分多批次舉行，規畫廣邀包含消促會、消防發展交流協會、各縣市消防局長、曾在災害中受傷的現退休消防員、鳳凰獎得主、資深消防安全教官、消防災防與職安專家學者等各界人士，共同研商包括公共安全、職業安全、消防員保障、加強工廠輔導管理、企業自主防災責任、引入第三方保險稽核機制、充實消防人力與設備等各項改進議題。

林子倫表示，由於改進方案涉及跨部會，並且涉及考試院權責，行政院將盡全力凝聚各方共識，讓改進方案能盡速推動落實。行政院院長陳建仁對所有在第一線守護人民生命財產安全的消防弟兄表達最高肯定之意，希望在大家共同努力之下，做出最大的改進。

機制 行政院 林子倫 鄭文燦 陳建仁 蔡英文

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